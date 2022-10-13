. Гусева пострадала от фанаток Филиппа Киркорова

Долго время ходили слухи о том что певец Филипп Киркоров крутит роман с Катей Гусевой. Диджея Катю Гусеву прозвали невестой Филиппа Киркорова. После того, как поп-король развелся с Аллой Пугачевой - девушка часто появлялась в его компании. В интервью Алене Жигаловой Гусева рассказала, что поклонницы артиста не давали ей проходу и забрасывали угрозами директ.«Фанатки слали мне проклятья, хотели, чтобы я умерла. Обещали мне проблемы со здоровьем», – заявила Гусева. После этого Женя призналась, что начала чаще ходить в церковь.