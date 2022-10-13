. Хоценко призвал промышленников и аграриев ДНР участвовать в конкурсе "Лидеры возрождения"

Вадим Карасев

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко на встрече с представителями промышленного сектора, сельского хозяйства и экономики призвал их активно участвовать в кадровом проекте "Лидеры возрождения". Об этом Хоценко написал в своем telegram-канале.

"Встретился сегодня с представителями промышленного сектора, сферы сельского хозяйства и экономики. Обсудили возможности, предоставляемые участникам кадрового проекта "Лидеры возрождения", который стартовал по поручению президента России Владимира Владимировича Путина у нас в республике", - написал Хоценко.

Он отметил, что власти республики возлагают большие надежды на "Лидеров возрождения".

"Нам нужны активные, неравнодушные, грамотные и эффективные люди, которые смогут развивать экономику и выстраивать стратегию мирной жизни на благо жителей Донбасса", - отметил председатель Правительства ДНР.