. Хоценко призвал промышленников и аграриев ДНР участвовать в конкурсе "Лидеры возрождения"
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Хоценко призвал промышленников и аграриев ДНР участвовать в конкурсе "Лидеры возрождения"

Хоценко призвал промышленников и аграриев ДНР участвовать в конкурсе "Лидеры возрождения"

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко на встрече с представителями промышленного сектора, сельского хозяйства и экономики призвал их активно участвовать в кадровом проекте "Лидеры возрождения". Об этом Хоценко написал в своем telegram-канале.

"Встретился сегодня с представителями промышленного сектора, сферы сельского хозяйства и экономики. Обсудили возможности, предоставляемые участникам кадрового проекта "Лидеры возрождения", который стартовал по поручению президента России Владимира Владимировича Путина у нас в республике", - написал Хоценко.


Он отметил, что власти республики возлагают большие надежды на "Лидеров возрождения".

"Нам нужны активные, неравнодушные, грамотные и эффективные люди, которые смогут развивать экономику и выстраивать стратегию мирной жизни на благо жителей Донбасса", - отметил председатель Правительства ДНР.

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По материалам: uposters.ru

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