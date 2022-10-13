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Художница из Испании перерисовала мультяшных героев, которые теперь выглядят в разы реалистичней, чем раньше

Художница из Испании перерисовала мультяшных героев, которые теперь выглядят в разы реалистичней, чем раньше

У каждого художника есть свой стиль и источник вдохновения. Кто-то может найти прекрасное в том, что его окружает, а кто-то обращается к мультфильмам и с удовольствием начинает экспериментировать над уже выдуманными персонажами. Например, художница из Испании под ником tatimoons оказалась в числе тех, кто любит перерисовывать мультяшек, делая их более реалистичными и яркими персонами. И стоит сказать, что её новые версии героев мультфильмов действительно получаются необычными и впечатляющими. Взгляните и убедитесь в этом сами!

Джесси, «История игрушек»

Лило, «Лило и Стич»

Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»

Тиана, «Принцесса и лягушка»

Рапунцель, «Рапунцель: Запутанная история»

Иногда девушка удаляет свои старые работы из соцсетей и перерисовывает их на новый лад. А бывает и такое, что художница и вовсе надолго пропадает из поля зрения и не радует своих подписчиков новыми рисунками. Причина? Вредные хейтеры, которые любят оставлять свои не менее вредные комментарии. Тем не менее, армия фанатов tatimoons продолжает расти. Сейчас на Инстаграм* девушки подписано около 487 тысяч человек.

Ванилопа фон Кекс, «Ральф против интернета»

Мэйвис, «Монстры на каникулах» (оригинальное название — «Отель Трансильвания»)

Мэйлин Ли (Мэй), «Я краснею»

Как вы могли уже заметить, художница питает особую любовь к татуировкам. Поэтому почти на каждом перерисованном персонаже вы можете найти оставленные следы на теле в виде разных узоров и изображений. Но, кажется, это только добавляет изюминку новым героям и подчеркивает особый стиль автора.

Мириам Мендельсон, «Я краснею»

Лагуна Блю, «Школа монстров»

Блу, «Клуб Винкс»

Совсем недавно художница закончила свой большой заказ — целую серию новых версий фей из «Клуба Винкс», которые стали настоящими модницами. Теперь их волшебную красоту можно лицезреть и на игральных картах.

Феи из фантастического мультсериала «Клуб Винкс»

Айси, «Клуб Винкс»

Злодейки из того же мультсериала

Больше работ девушки вы найдёте здесь.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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