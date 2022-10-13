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Instagram стал доступен для некоторых пользователей

Соцсеть Instagram заработала у части абонентов операторов МТС и «МегаФон»

Социальная сеть Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) стала доступна для некоторых пользователей без использования VPN-сервисов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соцсеть заработала у части абонентов операторов связи МТС и «МегаФон».

Instagram заблокировали на территории России 14 марта.

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По материалам: lenta.ru

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