. Instagram стал доступен для некоторых пользователей

Вадим Карасев

Соцсеть Instagram заработала у части абонентов операторов МТС и «МегаФон»

Социальная сеть Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) стала доступна для некоторых пользователей без использования VPN-сервисов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соцсеть заработала у части абонентов операторов связи МТС и «МегаФон».

Instagram заблокировали на территории России 14 марта.

