Instagram стал доступен для некоторых пользователей
Сегодня, 11:05 Вадим Карасев
Соцсеть Instagram заработала у части абонентов операторов МТС и «МегаФон»
Instagram заблокировали на территории России 14 марта.
Социальная сеть Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) стала доступна для некоторых пользователей без использования VPN-сервисов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соцсеть заработала у части абонентов операторов связи МТС и «МегаФон».
Instagram заблокировали на территории России 14 марта.
По материалам: lenta.ru