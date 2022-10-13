. "Интернетъ по-русски": несовременное описание современных вещей и популярных мемов (15 фото)

Вадим Карасев

Помните французскую комедию "Пришельцы", в котором средневековый граф Годфруа Отважный и его подручный Жакуй Пройдоха оказались в современном мире? А теперь представьте, что в наши дни попали бы наши дальние русские предки. К такому фантастическому сценарию уже подготовились авторы проекта "Интернетъ по-русски". Они создали целую серию подсказок с описанием современных вещей и популярных мемов.Это довольно популярный в интернете мем, который пошёл из компьютерной игры «Call of Duty: Advanced Warfare».Удивительный случай, когда персонаж советского мультфильма «Остров сокровищ» стал популярен не только в русскоязычном, но и в англоязычном пространстве. Осенью завирусился мем, на котором он и другие персонажи мультика брутально идут куда-то под музыку в стиле фонк.