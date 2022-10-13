. Иран призвал создать энергетический консорциум ЕАЭС
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Иран призвал создать энергетический консорциум ЕАЭС

Иран призвал создать энергетический консорциум ЕАЭС

Министр нефти Ирана Ахмад Асадзаде заявил, что республика предлагает в рамка ЕАЭС создать энергетический консорциум и фонд инвестиций для расширения сотрудничества.

"Для укрепления кооперации в сфере энергетики в Евразии необходимо создать совместный фонд инвестиций. Также мы можем создать совместный энергетический консорциум с участием как государственных, так и частных компаний".

В минувшем году Иран, чья нефтяная отрасль страдает от американских санкций, получил шанс возвратиться на мировой нефтяной рынок. Не дожидаясь отмены ограничений, введенных экс-лидером США Дональдом Трампом, Тегеран смог договориться с крупнейшим в мире покупателем нефти – Китаем. Рост нефтяных поставок стал лишь частью гигантского инвестиционного соглашения между Ираном и Китаем. Соединенные Штаты безуспешно пытались возобновить ядерную сделку с Ираном.


Ранее стало известно, что иранские нефтяники начали присоединяться к протестам, которые прокатились по стране после гибели 22-летней девушки, задержанной полицией нравов из-за хиджаба. Бастовать начали рабочие крупных нефтеперерабатывающих заводов в Бушере, Дамаванде и Эселуйе.

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По материалам: uposters.ru

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