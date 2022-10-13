Иран призвал создать энергетический консорциум ЕАЭС
Министр нефти Ирана Ахмад Асадзаде заявил, что республика предлагает в рамка ЕАЭС создать энергетический консорциум и фонд инвестиций для расширения сотрудничества.
В минувшем году Иран, чья нефтяная отрасль страдает от американских санкций, получил шанс возвратиться на мировой нефтяной рынок. Не дожидаясь отмены ограничений, введенных экс-лидером США Дональдом Трампом, Тегеран смог договориться с крупнейшим в мире покупателем нефти – Китаем. Рост нефтяных поставок стал лишь частью гигантского инвестиционного соглашения между Ираном и Китаем. Соединенные Штаты безуспешно пытались возобновить ядерную сделку с Ираном.
Ранее стало известно, что иранские нефтяники начали присоединяться к протестам, которые прокатились по стране после гибели 22-летней девушки, задержанной полицией нравов из-за хиджаба. Бастовать начали рабочие крупных нефтеперерабатывающих заводов в Бушере, Дамаванде и Эселуйе.