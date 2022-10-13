. Ирина Дубцова рассказала, почему попала в больницу

Певица Ирина Дубцова откровенно рассказала о своей болезни. Артиста впервые заговорила о том, как в конце сентября она оказалась на лечении в стационаре. Тогда певица деликатно промолчала о причинах своей госпитализации. Но накануне она всё решила пролить свет на события, которые произошли в её жизни. Артистка рассказала, что проблемы со здоровьем у неё начались на фоне нервного перенапряжения. Она, как и многие, игнорировала накопившуюся усталость и постоянно сталкивалась со стрессом. Отсутствие полноценного отдыха привело к тому, что Дубцовой пришлось лечь на лечение в больницу.«Понятия не имела, какие могут быть проблемы со здоровьем на фоне нервного перенапряжения, усталости и стресса. Никто из нас не робот: ни физически, ни морально. Говорила вам о том, что даже лежала в больнице. Всем желаю прислушаться к моим словам и беречь себя», — поделилась Ирина. Столкнувшись с неприятными последствиями эмоциональных встрясок, Дубцова теперь призывает каждого быть внимательным к своему организму. Она напомнила, что любые жизненные трудности являются временными явлениями. «Прощайте, забывайте, отвлекайтесь, любите себя и давайте себе отдых», — поддержала певица тех, кто оказался в похожей ситуации. Напомним, что зимой прошлого года Дубцова перенесла операцию. Правда, речь идёт не об экстренном хирургическом вмешательстве, а о пластике. Артистка решилась исправить форму груди, сделав её более аккуратной и подходящей под пропорции её тела.