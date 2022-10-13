. Ирина Пегова запечатлелась в естественном виде во время поездки в родные края
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Ирина Пегова запечатлелась в естественном виде во время поездки в родные края

Ирина Пегова запечатлелась в естественном виде во время поездки в родные края
Актриса Ирина Пегова показала, как выглядит в свободное от работы время. Ирина Пегова нашла время для поездки в родную Нижегородскую область. Актриса приехала в самый разгар грибного сезона. Накануне она похвасталась своей «добычей» в виде десятков собранных благородных грибов: белых, польских и подосиновиков. Пока одни поклонники делились в комментариях своими успехами в тихой охоте, другие озадаченно обсуждали одно из свежих фото Пеговой, на котором её едва можно узнать. Задорная 44-летняя актриса вдруг стала выглядеть на 10 лет старше своего реального возраста.
На снимке видно, что лицо актрисы покрылось глубокими морщинами, а на голове образовались залысины. Пегова, похоже, ни капли не стесняется своего естественного вида. Она могла бы убрать недостатки с помощью фотошопа, но решила быть честной с публикой. В Сети предполагают, что Ирину сильно старит темный цвет волос. Недавно артистка перекрасилась из блондинки в брюнетку. Как видно, резкая смена имиджа отразилась на состоянии волос.
Сама Пегова еще недавно признавалась, что ей трудно привыкнуть к изменениям. Не исключено, что стать брюнеткой Ирина решила ради участия в новом проекте, хотя раньше она легко перевоплощалась в нужные образы, используя парики.
# Шоу-бизнес Пегова Ирина
По материалам: z-aya

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