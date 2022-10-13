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"Я оказался продажной гнидой": Кушанашвили рассказал, что Кудрявцева ходила в синяках из-за его слов

"Я оказался продажной гнидой": Кушанашвили рассказал, что Кудрявцева ходила в синяках из-за его слов

52-летний журналист Отар Кушанашвили давно дружит с телеведущей Лерой Кудрявцевой, но был между ними и период вражды. Как признает Отар, виноват в этом был он, потому что предал Леру.

Журналист рассказал, что ради денег решил поступиться дружбой с Кудрявцевой и шпионил за ней ради ее ревнивого бойфренда Дмитрия. За каждое слово Кушанашвили Лере сильно доставалось от ухажера, но собственное благополучие ему было важнее.


Журналист рассказал, что этот Дмитрий сам его нашел и пригласил в ресторан. Там он предложил следить за каждым шагом своей возлюбленной и докладывать ему все за приличный гонорар.

Зарплаты ведущего отчаянно не хватало многодетному отцу. Что во мне сломалось? Я оказался продажной гнидой. И тогда я, наверное, подумал: в пекло Леру, сама напросилась, а моя семья будет жить роскошной жизнью.

Кушанашвили стал докладывать Дмитрию обо всех перемещениях Леры, а иногда и не брезговал приврать, чтобы побольше денег получить. Его мучили угрызения совести, но все равно продолжал.

Я, как ублюдочный агент, стал докладывать ему обо всех перемещениях Леры. Еще и врал, чтобы заработать больше. Временами мне не хотелось жить. Она приезжала на ТВ с синяками. Из-за меня он ее бил. Есть ли страшнее предательство? 

Это все закончилось, когда кто-то заступился за Кудрявцеву и проучил абьюзера. Но тот в свою очередь рассказал, что информацию он получал от Кушанашвили. Журналисту пришлось со слезами вымаливать прощение, и Лера оказалась добра к нему. 

Однако Отар признается, что и снова бы мог так поступить, если появится возможность. "Поступил бы я так же сейчас? Ответ меня не радует. Не знаю", — сознался Кушанашвили.

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По материалам: uposters.ru

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