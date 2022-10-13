. Яна Рудковская рассказала о своем уголовном деле

Продюсер Яна Рудковская возмущена до невозможности. Бизнесвумен намерена одержать победу в схватке с обманувшим её строителем. Еще весной светская львица объявила о том, что понесла многомиллионные убытки из-за 32-летнего рабочего из Краснодара. Она передала ему крупную сумму денег на стройматериалы, но в итоге осталась без денег и ремонта. Рудковская обратилась в полицию, где ей помогли найти афериста, который воспользовался её доверчивостью. Когда мужчину нашли, он раскаялся и передал звездной блондинке расписку о том, что обязуется вернуть всю сумму. Однако обещания строителя так и остались невыполненными. Когда терпение Рудковской лопнуло, она обратилась в МВД с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.«Краснодарский мошенник-строитель, обманувший нашу семью сейчас находится под следствием и под подпиской о невыезде! Преступники должны быть жестко наказаны»,— комментирует ситуацию Рудковская. Продюсер вкладывает деньги и время в строительство нового комплекса Академии фигурного катания Евгения Плющенко. Жена олимпийского чемпиона говорит о том, что этот дворец будет оснащен самыми современными залами, лучшим льдом и ресторанами. Напомним, что ранее Рудковская выступила с резкой критикой в адрес президента олимпийского комитета Томаса Баха. Она негативно относится к тому, что чиновники впутывают юных спортсменов в политику, не давая им выступать на международных соревнованиях.