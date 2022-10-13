. Эксперт рассказал, как правильно подготовить пионы и розы к зиме

Пионы и розы украшают сады многих жителей частных домов. Но нередко среди садоводов вспыхивают споры о том, как правильно подготавливать данные культуры к зимовке. Одни уверены, что кустарники нуждаются в обрезке и укутывании, в то время как другие категорически против таких действий.

Как подготовить пионы к зиме

Цветы для садовода – это все. Его радость, отдушина и детище. В цветах он находит покой, умиротворение, получает приподнятое настроение. У дачников огромной популярностью всегда пользовались розы и пионы. Они красивые, неприхотливые, пригодны для нашего климата. И часто осенью многие спешат подготовить их к зиме.

Андрей Туманов, который является представителем организации «Садоводы России», отмечает, что пионы являются многолетней культурой, которая отлично растет, если будет меньше глупой суеты. Не нужно усердствовать, где не просят, ведь такие цветы чаще всего не требуют дополнительного ухода.





Для того чтобы каждое лето радоваться цветущим пионам, достаточно стандартного ухода. Прополка, периодическая подкормка, полив или устранение лишней влаги – это все, что требуется. Не нужно обрезать и укутывать.

На зиму можно накрыть цветы опавшей листвой. Однако такой подход характерен не только к пионам, но и к другим многолетним растениям. Осенью можно пересадить цветы, чтобы их красота еще больше радовала на следующее лето.

Как подготовить розы к зимовке

Разновидностей роз очень много, и для каждой из них существуют свои хитрости осеннего ухода. Некоторые виды не нуждаются в укрытии, они отлично зимуют в естественной среде. Для того чтобы избавить себя от лишней головной боли в виде осеннего ухода, выбирайте те розы, которые в этом не нуждаются.





Пусть ваш кустарник не будет блистать крупными цветами, пусть они будут не такими яркими и утонченными, как магазинные, зато вам не придется морочить голову каждую осень и изобретать новые способы их сохранения.

Данная культура способна выдерживать до 10 градусов мороза без дополнительного ухода и укрытия. Однако если вы готовы терпеть капризы королевы цветов, перед тем, как заводить новый сорт, узнайте, что с ним делать, как ухаживать.

Нужно ли на зиму укрывать розы

Существуют общие правила для всех сортов. Оптимальным временем для укрытия цветов на зиму считается конец осени. Как раз в это время температура воздуха замирает на нулевой отметке. Нужно попытаться поймать момент до того, как пойдет первый снег.





Укутывая розы, помните, что если зима выдастся слишком теплой, придется растения раскрывать. Иначе они могут запреть и пропасть.

Для того, чтобы обрезать кустарник, выберите подходящее время. Погода должна быть более теплой, сухой, никаких осадков. Обычно обрезка проводится при температуре до 5 градусов мороза. Осенью обрезка имеет свои правила:

срезайте ветки под углом 45 градусов;

обрезайте только те побеги, которым уже больше трех лет. Тонкие, сухие и мягкие стебли также нужно удалять. Это касается и тех, которые чем-то больны или повреждены — все равно от них толку не будет;

избавляйтесь от сухих листьев и веток, которые прорастают внутрь кустарника.

Важно отметить, что все срезы и сам куст после окончания процедуры, нужно обработать специальными средствами от вредителей и грибка. В противном случае, на весну вы рискуете остаться без любимого кустарника.