. Эксперт: Встреча "большой семерки" не увенчалась ожидаемым успехом для Киева

Вадим Карасев

Политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Анастасия Слепова считает, что совещание глав G7 не принесло ожидаемого киевскими властями положительного эффекта.

«Прошедшая встреча "большой семерки" не увенчалась ожидаемым успехом для Киева. По итогам саммита решение о продолжении военной помощи Украине оказалось гораздо меньше ожиданий, что показало полную нерешимость в разрешении украинского вопроса, отсутствие четкого плана действий, а также отсутствие сплоченности внутри "коллективного" Запада в конфронтации с Россией руками Украины», - отметила Слепова.

Эксперт считает, что необходимость саммита "большой семерки" была вызвана ответными ударами по инфраструктурным объектам Украины со стороны России. Итогом встречи стало осуждение действий Москвы и ничем не подкрепленные обещания поддерживать Киев.

"В ходе саммита не были названы объемы и сроки военной помощи, а также поставки конкретных видов вооружений. Страны НАТО лишь предложили украинским властям предоставить список нужд, а Запад в свою очередь проведет анализ необходимости данной помощи, а также сопоставит со своими возможностями. Ничего удивительного в отсутствии конкретных действий западных стран нет, большинство государств не желает продолжать снабжать Украину", - заявила эксперт.

Политолог обратила внимание на то, что страны НАТО готовы помогать Киеву только санкционным давлением на Россию, которое только ухудшает социально-экономическое положение европейцев.

Эксперт напомнила о заявлениях главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга, которые сообщали, что военные запасы западных стран существенно сокращены и в скором времени дойдут до критической точки. В качестве подтверждения политолог обратила внимание на доклад американского издания CNBC в котором говорится о том, что объем производства в Америке за год около 30 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, именно этого количества боевых припасов хватает всего на 2 недели ВСУ.

«США, Германия и другие страны не могут бесконечно наращивать производство артиллерии для Украины, исходя из этого военную помощь нужно будет либо снизить, либо прекратить вовсе. И говоря официально "не могут", нужно сказать "не хотят", так как страны ЕС никак не желают остаться без хотя бы должного уровня запасов вооружений, а США готовятся к борьбе за Тайвань, при которой американцам понадобятся большие объемы военных и финансовых ресурсов», - отметила Слепова.

Она подчеркнула, что неудачи Киева и отсутствие прогресса в боевых действиях Украины, заставляют страны НАТО усомниться в целесообразности помощи. Также она назвала "тревожным звонком для Украины" ответ президента Америки Джо Байдена Владимиру Зеленскому, который попросил прекратить жаловаться на недостаток помощи от стран НАТО, так как это может заставить конгресс пересмотреть решение о помощи не в лучшую сторону для киевской власти. Эксперт полагает, что все эти факторы свидетельствуют от том, что скоро Киеву придется приближать иллюзорную "победу" только своими силами.