. Как бороться с хронической усталостью

При первых признаках усталости нужно проанализировать свой распорядок дня, количество и качество сна. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала врач-невролог Анастасия Прищепина.

По словам специалиста, следует чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и дыхательными практиками. После рабочего дня нужно отвлекаться от забот — можно посмотреть кино, посетить выставку или сходить на концерт. Эксперт также рекомендовала больше времени проводить с близкими людьми, «заряжаясь положительными эмоциями».

Помимо этого, невролог напомнила об уже доказанных в отношении устранения усталости биологически активных веществах и витаминах — В, D, омега-3 и цинке.

Однако если усталость только продолжает нарастать, следует незамедлительно обратиться к врачу. Усталость может быть симптомом серьезных заболеваний, заключила Прищепина.