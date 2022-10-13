. Как охраняется Крымский мост
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Как охраняется Крымский мост

Как охраняется Крымский мост

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, жертвами трагедии стали пять человек, в том числе семья блогеров из Питера. Власти РФ уверены в том, что за терактом стоят украинские спецслужбы.


Президент России Владимир Путин на недавнем заседании Совбеза подчеркнул, что диверсия не останется без ответа. «Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками», — отметил глава государства.

К слову, еще недавно Крымский мост считался одной из самых охраняемых зон в России. За его безопасность отвечает Черноморский флот, погранслужба ФСБ, морская бригада Росгвардии.

С суши за мосто следят подразделения МВД Крыма, с воздуха — два полка зенитно-ракетных комплексов С-400, система «Панцирь», а также средства радиоэлектронной борьбы.

Однако недоброжелателям все же удалось осуществить злой умысел и устроить ЧП на мосте. Как это произошло? На этот вопрос попытался ответить генерал-майор юстиции и бывший помощник главы Следственного комитета РФ Игорь Комиссаров.

«Могу рассказать о том, в чем сам принимал участие. Мы должны были построить серьезную мостовую переправу, участок дороги и несколько транспортных дорожных развязок. Я принимал участие с нулевого этапа. Пришлось вспоминать старый опыт, перелопатить сотни нормативных актов и практически выстраивать работу по обеспечению безопасности.

Пока я там два года работал, ни один человек на стройке, слава Богу, не погиб, хищение строительных материалов тоже было сведено практически к нулю. Досмотр абсолютно всех автомобилей, включая автомобили руководства и допуск всех людей на стройплощадку, был организован необходимым образом. Хотя должен отметить, что это происходило не в Крыму, а во внутреннем, достаточно спокойном регионе РФ. И это должен был быть совершенно другой по масштабам и задачам мост», — поделился Комиссаров с журналистами, предполагая, что в совершении роковой ошибки мог сыграть свою роль человеческий фактор.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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