. Как защитить вещи и урожай от нашествия мышей в зимний период времени
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Как защитить вещи и урожай от нашествия мышей в зимний период времени

Как защитить вещи и урожай от нашествия мышей в зимний период времени

Мыши всеядные, поэтому в зимний период времени, попадая на дачу или в частный дом, они всегда найдут чем можно полакомиться. Грызуны являются разносчиками опасных для здоровья человека инфекций. Помимо этого, они способны уничтожить целые запасы продовольствия, заготовленных на зиму. Поэтому люди не рады таким непрошенным гостям. Эксперты поделились самыми эффективными и проверенными способами, которые помогут в борьбе с мышами.

Какую опасность таят в себе грызуны


Зачастую мыши начинают забегать в дом, когда на улице наступают холода. До этого периода они обитают на улице и питаются тем, что находят на полях. На дачах есть много запасов еды, которые грызуны уничтожают зимой. В результате это может привести к настоящей катастрофе.

Мыши могут лишить людей всех запасов, которые были сделаны на зимовку заранее. К тому же не сразу можно заприметить, что в доме появился грызун. Это связано с тем, что на свою охоту они выходят ночью. А если учесть, что некоторые люди и вовсе не живут на дачах зимой, то в теплый период времени, по возвращению в дом, их может ждать неприятный сюрприз.

Грызуны не брезгуют запасами продуктов, которые есть в кладовке или погребе. Помимо этого, они поедают луковицы растений, цветов и даже свеклы и картофеля. Также мыши могут причинить вред саду. Дорогие вещи, которые находятся в доме, также могут пострадать от нашествий грызунов.

Нашествие мышей зимой: как уберечь урожай и вещи


Помимо таких привычных способов как мышеловка и яды, есть и другие народные способы, которые являются не менее эффективными в борьбе с грызунами. Мыши отличаются тем, что у них очень хорошо развито обоняние, поэтому отлично подойдут специфические приманки.

Для их приготовления в домашних условиях понадобятся:

  • известь (гипс);
  • мука (подойдет абсолютно любая);
  • соль.

Надо в емкости поровну смешать известь и муку, после чего добавить немного соли. Рядом с приманкой можно поставить воду. Те грызуны, которые попробовали самодельный яд, через некоторое время погибают.

Эксперт Андрей Туманов рекомендует внимательно осмотреть дом и подвал на наличие отверстий в стене, полу и т.д. Если вы их отыщете, то от них надо как можно быстрее избавиться. Можно в погребе и комнатах установить мышеловки. Сейчас можно отыскать в магазинах и электрические мышеловки.

Многие используют ультразвуковые отпугиватели. Они тоже эффективны, правда, у них небольшой радиус действия. Клейкие приманки также помогут избавиться от непрошенных гостей.

Помимо этого, стоит отметить, что можно использовать ароматные травы, так как мыши на дух не переносят их запах. Учуяв кориандр или мелиссу, они сами убегут с вашей территории. Это будет самый гуманный способ избавления от этих живых существ.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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