. Камилла Паркер-Боулз не сможет надеть на коронацию Карла III корону королевы-матери с легендарным алмазом "Кохинур"
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Камилла Паркер-Боулз не сможет надеть на коронацию Карла III корону королевы-матери с легендарным алмазом "Кохинур"

Камилла Паркер-Боулз не сможет надеть на коронацию Карла III корону королевы-матери с легендарным алмазом "Кохинур"

На коронации Карла III в мае следующего года Камилла Паркер-Боулз, как сообщают западные СМИ, вряд ли сможет надеть корону королевы-матери с легендарным алмазом "Кохинур" в 105 карат. Причина — скандал вокруг алмаза, на который претендуют сразу несколько стран.


Во время похорон королевы Елизаветы II корона была установлена на гроб во время траурной процессии

Алмаз был найден в Индии еще в XIII веке и за это время сменил несколько владельцев: камень несколько раз был похищен, его продавали и передавали из рук в руки. На него претендуют правительства Индии, Пакистана, Ирана и Афганистана.

В 1850 году он попал в Великобританию и принадлежал лично королеве Виктории, однако право собственности на камень в Индии вызывает споры. И хотя считается, что камень является подарком для королевы со стороны 10-летнего императора Далипа Сингха, многие полагают, что это было сделано после того, как мать императора была взята в плен.

В 1937 году алмаз украсил корону королевы-матери Елизаветы, супруги короля Георга VI. Ее также украшает 2 800 других алмазов. Эту корону Елизавета надевала несколько раз, в том числе на коронацию своей дочери Елизаветы II в 1953 году.

В последние годы "Кохинур" стал своеобразным символом колонизации со стороны Великобритании: жители бывших колоний сравнивают его с тем, что у них отняла Великобритания. Напомним, политические скандалы, связанные с колонизацией, обострились в последние годы: с подобными обвинениями часто сталкивались принц Уильям и Кейт Миддлтон во время своей поездки по странам Карибского бассейна. Эти обвинения также не раз звучали в адрес британской монархии после смерти королевы Елизаветы II от жителей и правительств стран, ранее являвшихся британскими колониями.

Ранее стали известны подробности коронации Карла III. Отмечается, что церемония будет включать традиционные ритуалы, но при этом станет более современной. Инсайдеры также сообщают, что церемония будет значительно скромнее, чем коронация Елизаветы II в 1953 году: Карл III собирается уменьшить продолжительность церемонии, сократить список гостей и отказаться от некоторых устаревших ритуалов.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Монархии
По материалам: spletnik.ru

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Камилла Паркер-Боулз не сможет надеть на коронацию Карла III корону королевы-матери с легендарным алмазом "Кохинур"
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