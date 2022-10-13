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Ким Кардашьян рассказала о гневе пользователей сети за ее призыв к женщинам "встать с дивана и начать работать"

Ким Кардашьян рассказала о гневе пользователей сети за ее призыв к женщинам "встать с дивана и начать работать"

Ким Кардашьян пожаловалась на гнев со стороны пользователей сети после того, как призвала женщин "оторвать задницу от дивана и начать работать" в старом интервью изданию Variety.

В ответ на вопрос о том, что она может посоветовать женщинам, которые хотят достичь успеха в бизнесе, Ким тогда заявила: У меня есть прекрасный совет для женщин в бизнесе: оторвите свою гребаную задницу от дивана и начните работать. Путь к успеху никогда не бывает легким, но если вы приложите усилия, то увидите результат. Многие читатели заявили, что на ее месте говорить об этом не стоило, ведь у большинства людей нет тех возможностей, которые есть у нее, и она добилась успеха именно благодаря деньгам своей семьи и своему положению. Ким сказала, что была обескуражена такой реакцией, хотя отчасти ее понимает.

Верю ли я в то, что сказала? Да. Я считаю, что вам нужно много работать, чтобы добиться того, чего вы хотите. Но я была просто ошеломлена тем, насколько разозлились люди, — сказала она в новом эпизоде реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

Хотя Ким признала, что она, ее сестры и брат росли привилегированными, Кардашьян отметила, что ее матери успех дался непросто и пришел к ней только после 50 лет. Мама действительно начала свою карьеру и зарабатывала большие деньги в 50 лет. Мы взрослели и видели, как она суетится, как она каждый день встает, работает, заботится о детях. Это действительно вдохновило меня много работать. Она добавила, что в какой-то момент у Крис Дженнер и ее второго супруга Брюса Дженнера, который в 2016 году совершил трансгендерный переход и стал Кейтлин Дженнер, были трудные времена: они даже продали свой дом и переехали в квартиру.

Звезда реалити-шоу принесла извинения за свои слова и сказала, что ее поняли неправильно:

Когда я сделала это заявление, я не имела в виду вообще всех женщин. Я знаю, что женщины много работают и уважают свою работу, потому что я вижу это каждый божий день. Самые важные люди в моей жизни, которые сформировали мою личность, мою карьеру и помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня, — это женщины. Поэтому меня очень расстраивает, что мои слова были неправильно поняты. Мне очень жаль.

Семья Кардашьян — Дженнер, а именно мать семейства Крис Дженнер, не раз оказывалась в центре скандалов. Многие поклонники шоу полагают, что всеми пиар-кампаниями дочерей руководит именно Дженнер, и обвиняют ее в том, что она использует для этого не самые этичные методы. Например, одним из таких скандалов стала история с секс-видео Ким Кардашьян, которое якобы было слито в сеть. Однако пользователи отметили, что в сети видео появилось как раз перед стартом их семейного реалити-шоу. Рэпер R-Jay, который был снят с Ким в том видео, подтвердил, что идея принадлежала Дженнер. Кроме того, по поводу Крис Дженнер часто высказывается и бывший муж Ким Канье Уэст, выдвигая похожие обвинения.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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