. Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
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Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой

Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
48-летняя актриса Ксения Раппопорт встретила новую любовь в лице 40-летнего режиссера Резо Гигинеишвили. Вскрылись неожиданные подробности личной жизни Ксении Раппопорт. Оказалось, что актриса закрутила роман с режиссером Резо Гигинеишвили, который младше нее на 8 лет. Когда именно между знаменитостями вспыхнула страсть, остается загадкой, однако в окружении артистов утверждают, что бывший муж Надежды Михалковой без ума от новой пассии. «Ксения нынче — дама сердца режиссера Резо Гигинеишвили, от нее и итальянской кухни Резо сейчас разве что на гневные посты в соцсетях отвлекается»,— шутят о звездной паре в соцсетях. Обсуждать бывших и нынешних спутников Раппопорт стали не случайно – повод дала сама актриса, снявшись в сериале «Конец света» вместе с Юрием Колокольниковым. В картине артисты сыграли влюбленных, и получилось у них весьма правдоподобно, что не удивительно, ведь в прошлом знаменитости состояли в отношениях и воспитывают общую дочь Софию, появившуюся на свет в 2011 году.
«Значит, химия с годами не угасает? По слухам, Юрий в свое время был очень любвеобилен, жениться отказывался, а потом и вовсе уехал в Канаду. Ксению все это не устроило, и она ушла. Но неплохие отношения сохранить удалось, раз даже от совместных съемок бывшие не отказываются», — принялись судачить светские сплетники. В итоге инсайдеры из окружения пары вынуждены были пролить свет на ситуацию и уточнили, что Раппопорт занята, да и у Колокольникова есть возлюбленная – молодая актриса Вильма Кутавичюте. Напомним, Ксения Раппопорт дважды состояла в браке. Первым ее супругом был бизнесмен Виктор Тарасов, а вторым — ресторатор Дмитрий Борисов (с ним актриса развелась в 2019 году после трех лет семейной жизни).
# Шоу-бизнес Раппопорт Ксения
По материалам: z-aya

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