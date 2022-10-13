. Лера Кудрявцева подвергалась жестоким избиениям из-за скандального журналиста
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Лера Кудрявцева подвергалась жестоким избиениям из-за скандального журналиста

Лера Кудрявцева подвергалась жестоким избиениям из-за скандального журналиста
Кушанашвили признался, что продался с потрохами, из-за чего пострадала ведущая Лера Кудрявцева.   Отар Кушанашвили рассказал, как за деньги докладывал возлюбленному Леры Кудрявцевой о ее перемещениях. Телеведущая пострадала от абьюзера. Кушанашвили начал дружить с Кудрявцевой в 1992 году, когда та пришла на пробы в программу «Партийная зона». Отар заверил, что время от времени у нее появлялись ухажеры. Особенно настойчивым оказался мужчина по имени Дмитрий. Он запрещал телеведущей работать и уезжать из Москвы. Однако та не хотела ему подчиняться. «Однажды мы с Лерой должны были поехать на фестиваль, — рассказал Кушанашвили. — Приезжаем в аэропорт, я курю, она рядом. Останавливается джип, выскакивают двое громил, за волосы берут Леру, тащат ее в машину, садятся и уезжают. Этот Дима настоял, чтобы она вернулась домой». Через год Кудрявцева всё же ушла от тирана и вернулась на телевидение. Тогда Дмитрий пригласил телеведущего в ресторан. Бизнесмен дал ему пачку денег с условием, чтобы тот предал подругу.
«Я ненавижу себя! – заверил Отар. — Зарплаты ведущего отчаянно не хватало многодетному отцу. Что во мне сломалось? Я оказался продажной гнидой. И тогда я, наверное, подумал: в пекло Леру, сама напросилась, а моя семья будет жить роскошной жизнью. Я, как ублюдочный агент, стал докладывать ему обо всех перемещениях Леры. Еще и врал, чтобы заработать больше. Она приезжала на ТВ с синяками. Из-за меня он ее бил. Есть ли страшнее предательство?». Впрочем, за Леру заступились авторитетные люди. Абьюзера избили. Тогда он им рассказал о предательстве Кушанашвили. «Через день Лера подошла ко мне и со всего размаху на глазах у всех ударила по лицу. И плюнула в меня. Она не принимала моих извинений», — пожаловался телеведущий в программе «Исповедь» на платформе Premier.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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