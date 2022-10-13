. «Люблю Москву»: пока Никита Пресняков скрывается за рубежом, Дени Байсаров гуляет по столице

В Сети ходят слухи, якобы Дени Байсаров уехал за границу, испугавшись частичной мобилизации. Внук Аллы Пугачевой вышел на связь и опроверг образовавшиеся сплетни вокруг своего имени.

Дени Байсаров какое-то время жил за границей, к тому же служил в кадетском корпусе в Чечне. Сейчас 24-летний парень находится в Москве и не планирует эмигрировать, как писали СМИ.

«Кто-то любит придумывать разные сказки, а я люблю солнечную осень в Москве», — сообщил в личном блоге Байсаров.

Кристина Орбакайте также опубликовала фото с Дени. На снимке сын нежно приобнимет маму и улыбается. 51-летняя певица отключила комментарии в соцсетях, так как из-за отъезда Аллы Пугачевой на нее сыплется много негатива.

Критикуют Орбакайте не только из-за переезда Примадонны. Несколько дней назад стало известно, что старший сын артистки Никита Пресняков временно ушел из Московского Губернского театра и перебрался за границу. По слухам, звездный наследник обосновался в США.

Правда, коллеги 31-летнего Преснякова говорят, что скоро он должен вернуться. «Он уехал в Америку еще две недели назад и всех этим, грубо говоря, подставил. Сорвал будущие спектакли, несколько концертов-заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре проблематично, так как у него главная роль в спектакле, сложно взять и сходу ввести нового исполнителя», — рассказывал на днях «СтарХиту» источник из культурного учреждения.