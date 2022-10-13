. Люди готовы зарабатывать меньше, лишь бы не попасть под призыв

Как сообщают эксперты, сейчас идет наплыв в профессии, которые дают отсрочку, или освобождают от участия в спецоперации. После объявления в России частичной мобилизации на рынке труда произошли перемены. Теперь в тренде вакансии с бронью и отсрочкой от призыва, а также удаленная работа. По данным одного из сервисов поиска работы, работодатели теперь в описании вакансии указывают, предоставляется ли будущим сотрудникам бронь от мобилизации или отсрочка от военной службы. При этом эксперты отмечают, что такое уточнение позволяет быстрее привлечь нужных специалистов, — откликов приходит больше. Кроме того, соискателей не особо волнует заработная плата, они готовы перейти на работу с бронью или отсрочкой даже с потерей в деньгах. После того, как правительство разъяснила, какие отрасли и специалисты не должны призываться в армию, в базе появилось больше новых предложений. По данным сервиса, за последние три недели количество вакансий с упоминаниями брони или отсрочки выросло почти на тысячу. В основном, это касается IT-сферы, а также медиков, фармацевтов, строителей, специалистов и рабочих производств. Хотя, как отмечает РБК, официально избежать призыва могут только занятые в оборонно-промышленном секторе, в компаниях, отвечающих за связь, в СМИ и банках. Также известно, что организации и предприятия многих других сфер также обращаются к власти для того, чтобы сохранить своих сотрудников. Еще одна новая тенденция — увеличение спроса на удаленную работу. Среди тех, кто откликается на вакансии, предлагающие работу из дома, нет гендерного превосходства. За нее готовы браться и мужчины, и женщины. Интересно, что в мае прогнозировалось, что российский рынок труда ждет глобальная перестройка. Эксперты отмечали, что офисные работники будут постепенно «вымирать» как класс, а востребованность рабочих будут расти с каждым годом. Число вакансий для юристов, экономистов, бухгалтеров и менеджеров любого звена уже снизилось.