. Лунный день сегодня 13 октября 2022 года
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Лунный день сегодня 13 октября 2022 года

Лунный день сегодня 13 октября 2022 года

Доказано, что Луна влияет на нашу жизнь, эмоции и удачу. Зная ее силу и используя подсказки астрологов, вы сможете не только повлиять на свое настроение, но также добиться успеха и процветания в этот четверг.


В третий день недели Луна продолжит отдавать нам с вами свою энергию и перейдет в Знак Близнецов. В этом созвездии спутник Земли усилит нашу интуицию и повысит тягу к знаниям. Астрологи рекомендуют затаиться и уйти с головой в рутинные дела. Даже если вы будете полны сил и желания идти вперед, пока лучше притормозить, ведь энтузиазм пригодиться вам чуточку позднее.

Фаза Луны: начинается 18 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах будет чувствовать себя относительно неплохо, ведь она пока еще не потеряла много сил после Полнолуния.

В этот день наша главная задача — следовать здравому смыслу и не поддаваться негативным эмоциям, капризам и внезапно нахлынувшим переживаниям.

Магнитные бури 13 октября: магнитосфера Земли сегодня будет спокойна, так что магнитной бури не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


знакомства;
общение с близкими;
романтика;
физическая активность;
медитация.

Что отпугнет успех в этот день


уныние;
самокритика;
сомнения.

Домашние дела по лунному календарю

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что только ваши любимые дела по дому сегодня будут действительно благоприятными. Если же вам придется заниматься чем-то сложным и ненавистным, стихия Воздуха пробудит в нас негативные эмоции. Желание преобразить свой дом, разобраться в вещах, создать атмосферу уюта и гармонии — это хорошо, но если делать ничего не захочется, лучше не браться ни за что подобное. В дни влияния убывающей Луны в Близнецах можно смело приглашать гостей, покупать вещи, необходимые в быту, проводить время в кругу родных и близких, заниматься воспитанием детей, общаться с домашними животными.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг


Идеальным выбором на сегодня станет наряд в приглушенных пастельных тонах. Специалисты рекомендуют присмотреться к гладким тканям жемчужной, белой или голубой палитры. Сдержанный образ можно попробовать разбавить яркими аксессуарами.

В качестве украшений выигрышно будут смотреться топаз и изумруд, которые астрологи назвали самыми лучшими талисманами удачи на сегодняшний день. Топаз — типичный камень стихии Воздуха, который пробуждает в нас тягу к богатству и успеху. Изумруд содержит в себе также и силу стихии Воды, которая даст тягу к спокойствию. Дополнить образ можно будет украшениями из титана и платины.

Финансы и работа в 18 лунный день

Это прекрасный день для пробуждения Манипуры — чакры богатства. Сегодня многим из нас захочется проявить больше активности, чем обычно. Это значит, что многие обретут новую мотивацию. Главное, чтобы вы продолжали идти к целям и задачам, поставленным ранее.


В достижении успеха вам помогут скрытые таланты. Астрологи советуют в общении с коллегами и клиентами избегать прямолинейности и чрезмерной критики. Ваш поступки не должны быть построены на хитрости и лжи. Честная игра — залог успешной сделки, выгодного сотрудничества и процветания. Не желательно в этот день сорить деньгами и покупать дорогостоящие вещи.

Любовь и общение 13 октября

Астрологи советуют сегодня покориться порывам страсти и романтики. Это замечательный день для того, чтобы признаться в любви близкому человеку. Партнер оценит такой жест и обязательно ответит взаимностью. Энергетика дня также отлично подходит для урегулирования спорных ситуаций и проблем в отношениях с детьми, родителями.

Старайтесь выслушать человека. Одиноким людям потребуется больше внимания уделять внешнему виду, развивать красноречие. Очень хороший навык для тех, кто ищет любовь — умение слушать. Любой человек, который заметит это в вас, обязательно раскроет себя с лучшей стороны.


Настроение и здоровье по лунному календарю

Прохождение Луны через созвездие Близнецов — далеко не самое лучшее время для хандры и самоанализа. Астрологи советуют не перегибать с жалостью к себе и самокритикой, а также рекомендуют не копаться в прошлом. В противном случае можно погрузиться в депрессию.

Улучшить настроение и самочувствие помогут физические упражнения и прогулки на свежем воздухе. А медитативные практики снимут стресс и позволят посмотреть на свою жизнь со стороны. Особое внимание стоит уделить питанию. Астрологи советуют исключить из рациона вредную пищу, алкоголь и полуфабрикаты.

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По материалам: dailyhoro.ru

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