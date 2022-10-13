. Львова-Белова передала в приемные семьи Новосибирска 24 ребенка-сироты из ЛНР

Вадим Карасев

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретили в аэропорту "Толмачево" детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Луганской народной республики.

Восемь семей Новосибирской области приняли 24 ребенка в возрасте от 2 до 16 лет. В семейные группы вошли – от двух до пяти братьев и сестер.

Львова-Белова поблагодарила руководство Новосибирской области за внимательное отношение и личное участие в устройстве детей-сирот Донбасса в приемные семьи.

"Им сейчас нужно побольше любви, необходимо комплексное медицинское обследование, если потребуются – оперативные реабилитационные мероприятия. Андрей Травников – человек, который отнесся к решению этой задачи со всей душой", - заявила Львова-Белова.

Всего под опеку в приемные семьи передут 104 ребенка из ЛНР, оставшихся без попечения родителей. Их принимают четыре региона: Волгоградская, Ленинградская, Новосибирская и Тюменская области.

На сегодня уже 350 детей-сирот Донбасса устроены в приемные семьи в разные регионы страны, сообщила Львова-Белова.