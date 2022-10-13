. "Мальчики хотели стать бандитами": Пчела из "Бригады" назвал сериал "преступлением" перед Россией

Вадим Карасев

46-летний Павел Майков дал откровенное интервью, в котором резко раскритиковал прославивший его на всю страну сериал "Бригада", прогремевший на отечественном телевидении в начале нулевых годов. Актер назвал проект "преступлением" перед Россией.

Павел Майков поделился с журналистами своим мнением о сериале "Бригада" спустя десятки лет после его выхода. Артист считает, что вреда от него было куда больше.



Конечно, вреда. Причем огромного. "Бригада" - это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. И потом Иисуса Христа сыграл. А я бы никогда не решился после "Бригады" сыграть Иисуса или святого.



При этом Майков отметил, что преступность уменьшилась, когда по телевидение показывали культовый сериал, поскольку все отправлялись его смотреть.

Да, смотрели, а потом повторяли путь героев - шли в бандиты. Вред "Бригады" в том, что мальчики хотели стать бандитами и стали ими. А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия.

По словам Майкова, Пчела является его антиподом. "В моей фильмографии есть персонажи, которых мне не удалось полюбить. И я не полюбил ни одного бандита. Моя жизненная философия иная - не навреди, не убий, не укради. "Бригада"… Если бы не она, меня бы сейчас так много не снимали. Да и вообще, может, не снимался бы в кино", - сказал артист "Экспресс газете".

Майков назвал Иисуса Христа своим героем

Артист заявил, что для него настоящими героями являются такие личности, как космонавт Юрий Гагарин, летчик Валерий Чкалов, Владимир Высоцкий и Иисус Христос.

"Герой для меня тот, кто не верит в смерть. Смерти нет, и не надо ее бояться <...> Иисус Христос, который за свою веру пошел до конца. Люди не поняли его - стали молиться, возвели как Бога, а он всем сказал: "Вы - мои братья, и вы такие же, как я". Люди дошли до того, что с именем Христа стали вести войны, убивать братьев, сестер", - считает звезда "Бригады".