"Мальчики хотели стать бандитами": Пчела из "Бригады" назвал сериал "преступлением" перед Россией
46-летний Павел Майков дал откровенное интервью, в котором резко раскритиковал прославивший его на всю страну сериал "Бригада", прогремевший на отечественном телевидении в начале нулевых годов. Актер назвал проект "преступлением" перед Россией.
Павел Майков поделился с журналистами своим мнением о сериале "Бригада" спустя десятки лет после его выхода. Артист считает, что вреда от него было куда больше.
При этом Майков отметил, что преступность уменьшилась, когда по телевидение показывали культовый сериал, поскольку все отправлялись его смотреть.
По словам Майкова, Пчела является его антиподом. "В моей фильмографии есть персонажи, которых мне не удалось полюбить. И я не полюбил ни одного бандита. Моя жизненная философия иная - не навреди, не убий, не укради. "Бригада"… Если бы не она, меня бы сейчас так много не снимали. Да и вообще, может, не снимался бы в кино", - сказал артист "Экспресс газете".
Майков назвал Иисуса Христа своим героем
Артист заявил, что для него настоящими героями являются такие личности, как космонавт Юрий Гагарин, летчик Валерий Чкалов, Владимир Высоцкий и Иисус Христос.
"Герой для меня тот, кто не верит в смерть. Смерти нет, и не надо ее бояться <...> Иисус Христос, который за свою веру пошел до конца. Люди не поняли его - стали молиться, возвели как Бога, а он всем сказал: "Вы - мои братья, и вы такие же, как я". Люди дошли до того, что с именем Христа стали вести войны, убивать братьев, сестер", - считает звезда "Бригады".