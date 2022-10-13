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Марго Робби рассказала о желании сниматься голой в фильме «Волк с Уолл-Стрит»

Марго Робби рассказала о желании сниматься голой в фильме «Волк с Уолл-Стрит»Марго Робби рассказала, почему решила сняться голой в фильме «Волк с Уолл-Стрит»

Австралийская актриса Марго Робби рассказала о том, почему решила сняться голой в фильме «Волк с Уолл-Стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Об этом сообщает Daily Mail.

Артистка поведала, что не является поклонницей сцен, где актеры должны появляться обнаженными: «Я думаю, что нагота ради наготы — это постыдно. Если режиссеры вставили такую сцену только для того, чтобы девушка сняла топ, то это отвратительно».

При этом, по словам Робби, еще более отвратительными являются сцены, где актрисы не снимают лифчики, а съемочная группа пытается прикрыть их простыней.

Звезда отметила, что во время съемок фильма «Волк с Уолл-Стрит» режиссер картины Мартин Скорсезе предложил Робби появиться в кадре в халате, а не полностью голой, на что актриса, исполнившая роль супруги Джордана Белфорта по имени Наоми, ответила отказом.

«Я могла бы надеть халат и прикрыться, но Наоми этого не сделает. Она должна быть голой. Она выкладывает свои карты на стол. Весь смысл Наоми в том, что ее тело — ее единственная форма валюты в этом мире», — подчеркнула артистка.

Ранее комедийный детектив «Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби в главных ролях провалился в прокате и собрал в США всего 6,5 миллиона долларов.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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