. Мария Голубкина больше не скрывает своего замужества
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мария Голубкина больше не скрывает своего замужества

Мария Голубкина больше не скрывает своего замужества
Актриса Мария Голубкина сверкнула обручальным кольцом. Накануне артистка посетила показ фильма «Корсаж» режиссера Мари Кройцер. На красной дорожке в кинотеатре «Октябрь» Голубкина появилась в гордом одиночестве, но с особенным украшением на руке. На самом деле фанаты еще в конце лета заметили, что Голубкина начала носить тонкое золотое кольцо на безымянном пальце правой руки. Многие тогда предположили, что актриса надела его просто так, не вкладывая в это особого смысла. Однако, судя по всему, Мария на самом деле сыграла тайную свадьбу. Актриса пока не хочет комментировать замужество и представлять журналистам избранника, однако она отметила, что у неё в личной жизни действительно всё хорошо.
«Актриса загадочно говорит, что в ее жизни все хорошо, и она счастлива как никогда», — утверждает источник «КП». Напомним, что после развода с Николаем Фоменко актриса долго не могла устроить личную жизнь. Два года назад в СМИ попали фото, на которых Голубкина позировала в свадебном платье. Позже, правда, выяснилось, что эти кадры были сделаны на съемочной площадке сериала «Ни к селу, ни к городу».
# Шоу-бизнес Голубкина Мария
По материалам: z-aya

Последние новости

Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России
Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России
Уволенные сотрудники IKEA получили компенсации
Уволенные сотрудники IKEA получили компенсации
Боевые механики в Sonic Frontiers продемонстрировали в новом видео
Боевые механики в Sonic Frontiers продемонстрировали в новом видео
Витас признался, что «теребит свою сардельку »
Витас признался, что «теребит свою сардельку »
Сексуальная Екатерина Климова выйдет еще раз замуж
Сексуальная Екатерина Климова выйдет еще раз замуж
Василиса Володина рассказала об удачных днях
Василиса Володина рассказала об удачных днях
Отар Кушанашвили променял любовь на покровительство Иосифа Кобзона
Отар Кушанашвили променял любовь на покровительство Иосифа Кобзона
Мария Голубкина больше не скрывает своего замужества
Мария Голубкина больше не скрывает своего замужества
"Я оказался продажной гнидой": Кушанашвили рассказал, что Кудрявцева ходила в синяках из-за его слов
"Я оказался продажной гнидой": Кушанашвили рассказал, что
Ник Кейв назвал новую драму о Мэрилин Монро своим любимым фильмом
Ник Кейв назвал новую драму о Мэрилин Монро своим любимым фильмом
«Люблю Москву»: пока Никита Пресняков скрывается за рубежом, Дени Байсаров гуляет по столице
«Люблю Москву»: пока Никита Пресняков скрывается за рубежом, Дени
Лера Кудрявцева подвергалась жестоким избиениям из-за скандального журналиста
Лера Кудрявцева подвергалась жестоким избиениям из-за скандального

Топ на сегодня

Депутат Кастюкевич передал гуманитарную помощь беженцам из Харьковской области
Депутат Кастюкевич передал гуманитарную помощь беженцам из
Когда будет Покров Пресвятой Богородицы в 2022 году, история и приметы праздника
Когда будет Покров Пресвятой Богородицы в 2022 году, история и
Яна Рудковская рассказала о своем уголовном деле
Яна Рудковская рассказала о своем уголовном деле
Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как крокодилы"
Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как
Мария Машкова, отказавшись от России, начала сниматься в США
Мария Машкова, отказавшись от России, начала сниматься в США

Еще по теме

Поправившаяся Мария Голубкина сделала селфи в купальнике и засветила обручальное кольцо
Мария Голубкина рассказала о тяжелых родах
Мария Голубкина подверглась критике за внешний вид
Мария Голубкина раскритиковала своих детей