. Мария Голубкина больше не скрывает своего замужества

Актриса Мария Голубкина сверкнула обручальным кольцом. Накануне артистка посетила показ фильма «Корсаж» режиссера Мари Кройцер. На красной дорожке в кинотеатре «Октябрь» Голубкина появилась в гордом одиночестве, но с особенным украшением на руке. На самом деле фанаты еще в конце лета заметили, что Голубкина начала носить тонкое золотое кольцо на безымянном пальце правой руки. Многие тогда предположили, что актриса надела его просто так, не вкладывая в это особого смысла. Однако, судя по всему, Мария на самом деле сыграла тайную свадьбу. Актриса пока не хочет комментировать замужество и представлять журналистам избранника, однако она отметила, что у неё в личной жизни действительно всё хорошо.«Актриса загадочно говорит, что в ее жизни все хорошо, и она счастлива как никогда», — утверждает источник «КП». Напомним, что после развода с Николаем Фоменко актриса долго не могла устроить личную жизнь. Два года назад в СМИ попали фото, на которых Голубкина позировала в свадебном платье. Позже, правда, выяснилось, что эти кадры были сделаны на съемочной площадке сериала «Ни к селу, ни к городу».