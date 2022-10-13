. Мария Машкова, отказавшись от России, начала сниматься в США
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Мария Машкова, отказавшись от России, начала сниматься в США

Мария Машкова, отказавшись от России, начала сниматься в США
Звезда сериала «Не родись красивой», актриса Мария Машкова снимется в сериале «Ради всего человечества», выходящем на Apple TV+. Весной этого года в семье Машковых разразился громкий скандал: после того, как актер не смог договориться с дочкой в личных беседах, он обратился к ней публично и со временем все это переросло в серьезный конфликт. Все началось с того, что Машков потребовал от дочери, которая уже много лет вместе с супругом Александром Слободяником-младшим живет в США, срочно вернуться на родину. Мария делать это отказалась и постепенно разорвала все связи со звездным отцом. Она призналась: они и раньше общались довольно редко из-за того, что жили далеко от друга, но главной причиной их конфликта стали разные политические взгляды. Актриса не стала спорить с папой и предпочла с ним просто не разговаривать. Она добавила: пока что не будет прилетать в Россию даже по работе, и попробует покорить киноиндустрию в США.
Мария записывала пробы, рассылала по разным студиям и получала отказ за отказом, но в один прекрасный день ей позвонил режиссер и предложил сняться в проекте о космосе, по сюжету которого команды из США и СССР борются за право первыми высадиться на Марсе, потому Земля становится непригодной для жизни. Уже после того, как Машкову окончательно утвердили на роль, она узнала: ее порекомендовала на это место Евгения Брик. Сначала актриса сама хотела сняться в этом сериале, но потом узнала о страшном диагнозе. В феврале этого года Брик скончалась в возрасте 40 лет после борьбы с раком. «Женя сказала: „Ну ладно, покажите, какой у вас там список русских актрис. Что-нибудь скажу хотя бы вам“. Ей дали этот список, и она сказала: „Ничего себе, у вас тут есть все, просто все, а нет Маши Машковой, она вам нужна для этой роли. Если не я — пусть она снимается“. И мне она даже не сказала. Мы с ней были очень хорошими приятельницами, но никогда близко не дружили», — рассказывала Машкова в интервью Юрию Дудю*. Сериал,  в котором снимется Машкова называется «Ради всего человечества» — он выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+, но даты премьеры пока не известны. Актриса сыграет второго пилота космического корабля по имени Светлана.
# Шоу-бизнес Машкова Мария
По материалам: z-aya

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