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МГЕР открыла отделение в Запорожской области

МГЕР открыла отделение в Запорожской области

"Молодая Гвардия Единой России" открыла региональное представительство в Запорожской области, которое возглавила лидер молодежного движения "Юг Молодой" Юлия Клименко. Об этом сообщает пресс-центр "Единой России".

Отделение станет опорой и кадровым резервом для партии, считает председатель МГЕР Антон Демидов.


"Молодая Гвардия" аккумулирует вокруг себя в Запорожье конструктивную, активную, неравнодушную молодежь. Уже на протяжении длительного времени наши волонтеры оказывают помощь жителям Запорожья в гуманитарном центре "Единой России". Мы будем активно продолжать эту работу», — отметил Демидов.

Он подчеркнул, что МГЕР одна из первых российских молодежных организаций, которая открыла региональные отделения в Донбассе.

Открытие реготделения МГЕР прошло в Мелитополе. Его участниками стали мэр города, и.о. секретаря Запорожского реготделения "Единой России" Галина Данильченко, депутат Госдумы Артем Бичаев и министр по молодежной политике региона Антон Тицкий.

Приглашенные отметили, что ребята из МГЕР всегда первыми приходят на помощь. За эти месяцы парни в "синих футболках" стали реальным символом Мелитополя.

Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно работает отряд добровольцев МГЕР и "Волонтерской Роты Боевого Братства", а 26 мая "Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" открыли центр обучения волонтеров для работы в Донбассе и освобожденных территориях.

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По материалам: uposters.ru

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