. Microsoft хотела выпустить Game Pass на Playstation, но Sony запретила это
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Microsoft хотела выпустить Game Pass на Playstation, но Sony запретила это

Microsoft хотела выпустить Game Pass на Playstation, но Sony запретила это


Сегодня появилось немало интересной информации о противостоянии Microsoft и Sony в рамках сделки по приобретению Activision Blizzard. Компания Sony активно препятствует сделке, опасаясь, что игроки покинут Playstation и перейдут на Xbox из-за преимуществ, которые получит Microsoft после покупки Activision. В свою очередь, Microsoft критикует Sony, отмечая, что компания просто не хочет усиления конкуренции.

Известный игровой журналист Том Уоррен обратил внимание на еще одну интересную деталь в документах, которые появились в сети на фоне сделки между Microsoft и Activision Blizzard. В этих документах Microsoft прямо говорит, что хотела предложить игрокам на Playstation подписку Game Pass, но Sony запретила:

Sony решила заблокировать Game Pass для Playstation, поэтому он недоступен на Playstation. Поскольку все игры, доступные в рамках Game Pass, также доступны для покупки, геймеры Playstation по-прежнему смогут покупать Call of Duty на Playstation. И это все равно будет стоить меньше, чем стоимость перехода при покупке новой консоли Xbox.

В том же документе Microsoft обращает внимание и на подписку Playstation Plus от Sony. Компания говорит, что Sony не старается сделать подписку более ценной для своих игроков, предлагая в сервисе проекты своих студий сразу после релиза, напоминая, что в Game Pass игры внутренних студий становятся доступны сразу после выхода: «Опять же, это усиление конкуренции не приветствовалось лидером рынка Sony, которая решила защищать свои доходы от продаж недавно выпущенных игр, а не предлагать геймерам доступ к ним через свою подписку Playstation Plus».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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