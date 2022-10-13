. Microsoft регистрирует торговый знак Project: MARA — это разработка Ninja Theory
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Microsoft регистрирует торговый знак Project: MARA — это разработка Ninja Theory

Microsoft регистрирует торговый знак Project: MARA — это разработка Ninja Theory


В начале 2020 года студия Ninja Theory, известная по серии Hellblade, анонсировала Project: Mara. В том анонсе они отмечали, что игра представляет собой место для экспериментов, в котором они хотят изучить новые способы повествования. После анонса Project: Mara в 2021 году появлялись некоторые детали о проекте — разработчики публиковали звуковые эксперименты и рассказывали о воссоздании максимального реализма на примере квартиры.

В каком состоянии находится Project: Mara и планируют ли ее выпускать в публичный релиз, или она так и останется полем для экспериментов, на данный момент не сообщается. Однако игроки обратили внимание, что Microsoft подала заявку в Европе на регистрацию торгового знака Project: Mara.


Отметим, что официально Project: Mara в качестве игры пока не заявлена ни для одной из платформ.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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