. Михаил Ефремов отдал квартиру при разводе
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Михаил Ефремов отдал квартиру при разводе

Михаил Ефремов отдал квартиру при разводе
Жена актера Михаила Ефремова рассказала о разводе с ним. Сейчас артист отбывает наказание в колонии. Артиста приговорили к 7,5 года лишения свободы за ДТП со смертельным исходом. Поговаривали, что супруга Михаила Олеговича — Софья Кругликова — решила не дожидаться его освобождения и подать на развод, однако сестра актера Анастасия опровергла сплетни. Также она подчеркнула, что никто их родных звезды не перебрался за границу, все ждут его дома.
«То, что писали про развод, — полная фигня! Чушь собачья. Да, все непросто. Но Мишка есть. Он нам нужен. И мы его любим», — эмоционально высказалась Ефремова в беседе с aif.ru. Анастасия отметила, что ее брат всегда трепетно относился к семье и помогал близким. Не обижал Михаил Олегович и бывших жен. «Легендарную квартиру на Тверской Мишке пришлось продать в период развода с Ксенией Качалиной. Хочешь улучшить жилищные условия — выходи замуж за Мишу. Он всем все оставляет», — поделилась сестра актера.
# Шоу-бизнес Ефремов Михаил
По материалам: z-aya

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