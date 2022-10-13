. Михаила Ефремова в тюрьме завалили подарками

Актер Михаил Ефремов отбывает срок за смертельное ДТП. Артист приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Михаил Ефремов продолжает отбывать наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом. По словам сестры Анастасии, на жизнь в тюрьме заслуженный артист не жалуется. Он подружился и с коллективом, и с начальством, а также занялся съемкой фильмов. Организовать театр Михаилу Олеговичу пока не удалось из-за отсутствия в колонии сцены.Ефремов поддерживает связь с семьей, звонит сестре примерно раз в неделю с городского телефона. Мобильного у звезды нет. «Его все обожают и называют дядя Миша, вплоть до конвоиров. Он сыт, обут, одет. Получает посылки, в том числе еду. Не курит», — поделилась сестра звезды с aif.ru. Анастасия отметила, что не забывают об актере и поклонники. Они также отправляют посылки и письма. «Сколько ему тетеньки со всей России носков связали! Всю колонию можно одеть. И носки, и другие теплые вещи — чего только не шлют. Посылки приходили отовсюду, даже из Швейцарии», — рассказала Ефремова.