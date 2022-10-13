. Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»

Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»Глава «Газпрома» Миллер заявил, что поврежденные нитки «Северных потоков» заполнены водой

Поврежденные нитки газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на большом протяжении заполнены морской водой. По словам главы «Газпрома» Алексая Миллера, для их ремонта значительную часть трубы потребуется отрезать и заменить. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

Он напомнил, что российских специалистов не допускают к месту аварии. Однако, по его словам, учитывая скорость, с которой газопроводы теряли давление, можно понять, что произошел полный разрыв трубы.

«Это значит, что труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности, в сторону России заполнена морской водой. Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты. Эксперты говорят — чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», — заявил Миллер.

Чтобы восстановить целостность, трубу необходимо будет поднять на поверхность. Эта задача осложняется тем, что труба заполнена морской водой на сотни километров, пояснил глава «Газпрома».

Сроки ремонта «Северных потоков» пока неизвестны — немецкие службы безопасности допустили, что все неисправные линии газопроводов вышли из строя навсегда. При этом в правительстве Германии исключили запуск неповрежденной ветки газопровода «Северный поток-2», несмотря на беспрецедентный энергокризис.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Стало известно о гибели мобилизованного чиновника московской мэрии на Украине
Стало известно о гибели мобилизованного чиновника московской мэрии на
Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»
Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»
Floppy Knights из Game Pass получает крупное обновление Graveyard Shift
Floppy Knights из Game Pass получает крупное обновление Graveyard
Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram
Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram
Лучшие шутки и мемы из Сети - 13.10.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 13.10.2022 (15 фото)
Гороскоп от Анжелы Перл на 14 октября 2022 года: проведите время с родными людьми
Гороскоп от Анжелы Перл на 14 октября 2022 года: проведите время с
Польский генерал предложил Украине защищаться нападением на Россию
Польский генерал предложил Украине защищаться нападением на Россию
Российская студентка вооружилась топором и напала на бывшую подругу и педагога
Российская студентка вооружилась топором и напала на бывшую подругу и
Основатель Modern Talking раскритиковал санкции против России
Основатель Modern Talking раскритиковал санкции против России
Львова-Белова передала в приемные семьи Новосибирска 24 ребенка-сироты из ЛНР
Львова-Белова передала в приемные семьи Новосибирска 24
Максим Галкин верит, что его юмор исцеляет
Максим Галкин верит, что его юмор исцеляет
Елена Захарова похвасталась своей фигурой в бикини
Елена Захарова похвасталась своей фигурой в бикини

Топ на сегодня

Депутат Кастюкевич передал гуманитарную помощь беженцам из Харьковской области
Депутат Кастюкевич передал гуманитарную помощь беженцам из
Когда будет Покров Пресвятой Богородицы в 2022 году, история и приметы праздника
Когда будет Покров Пресвятой Богородицы в 2022 году, история и
Яна Рудковская рассказала о своем уголовном деле
Яна Рудковская рассказала о своем уголовном деле
Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как крокодилы"
Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как
Мария Машкова, отказавшись от России, начала сниматься в США
Мария Машкова, отказавшись от России, начала сниматься в США

Еще по теме

Глава «Газпрома» обозначил срок восстановления «Северных потоков»
Морской участок газопровода «Северный поток 2» начнут укладывать летом?
Уже построено 300 километров «Турецкого потока», — Миллер
Потери «Газпрома» от поврежденных нитей «Северных потоков» оценили