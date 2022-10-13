. Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»

Вадим Карасев

Глава «Газпрома» Миллер заявил, что поврежденные нитки «Северных потоков» заполнены водой

Поврежденные нитки газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на большом протяжении заполнены морской водой. По словам главы «Газпрома» Алексая Миллера, для их ремонта значительную часть трубы потребуется отрезать и заменить. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

Он напомнил, что российских специалистов не допускают к месту аварии. Однако, по его словам, учитывая скорость, с которой газопроводы теряли давление, можно понять, что произошел полный разрыв трубы.

«Это значит, что труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности, в сторону России заполнена морской водой. Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты. Эксперты говорят — чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», — заявил Миллер.

Чтобы восстановить целостность, трубу необходимо будет поднять на поверхность. Эта задача осложняется тем, что труба заполнена морской водой на сотни километров, пояснил глава «Газпрома».

Сроки ремонта «Северных потоков» пока неизвестны — немецкие службы безопасности допустили, что все неисправные линии газопроводов вышли из строя навсегда. При этом в правительстве Германии исключили запуск неповрежденной ветки газопровода «Северный поток-2», несмотря на беспрецедентный энергокризис.