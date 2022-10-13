. Минобороны России заявило о новом обмене пленными с Украиной

Вадим Карасев

Минобороны заявило о возвращении 20 российских военных при обмене пленными с Украиной

Между Москвой и Киевом состоялся новый обмен пленными — в результате Россия вернула 20 военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС

Об обмене пленными с Россией 11 октября сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он заявлял, что среди освобожденных военнослужащих числятся офицеры, сержанты и солдаты ВСУ, всего на Украину вернулись 32 человека. Киев также получил тело израильтянина Дмитрия Фиалка, утверждал он.

«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что всем освобожденным с подконтрольной Киеву территории оказывается необходимая помощь, их доставят в медицинские учреждения Минобороны в ближайшее время для лечения и прохождения реабилитации.

До этого крупный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 22 сентября. Тогда Минобороны России сообщило, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик. В рамках обмена пленными Киев передал России украинского оппозиционера Виктора Медведчука.