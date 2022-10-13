. Минобороны России заявило о новом обмене пленными с Украиной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Минобороны России заявило о новом обмене пленными с Украиной

Минобороны России заявило о новом обмене пленными с Украиной

Минобороны России заявило о новом обмене пленными с УкраинойМинобороны заявило о возвращении 20 российских военных при обмене пленными с Украиной

Между Москвой и Киевом состоялся новый обмен пленными — в результате Россия вернула 20 военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС

Об обмене пленными с Россией 11 октября сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он заявлял, что среди освобожденных военнослужащих числятся офицеры, сержанты и солдаты ВСУ, всего на Украину вернулись 32 человека. Киев также получил тело израильтянина Дмитрия Фиалка, утверждал он.

«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что всем освобожденным с подконтрольной Киеву территории оказывается необходимая помощь, их доставят в медицинские учреждения Минобороны в ближайшее время для лечения и прохождения реабилитации.

До этого крупный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 22 сентября. Тогда Минобороны России сообщило, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик. В рамках обмена пленными Киев передал России украинского оппозиционера Виктора Медведчука.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Евросоюз продлил санкции в отношении России из-за химоружия
Евросоюз продлил санкции в отношении России из-за химоружия
В США выдали взрыв на Крымском мосту за удар по Киеву
В США выдали взрыв на Крымском мосту за удар по Киеву
Шольц заявил о крестовом походе Путина против Запада
Шольц заявил о крестовом походе Путина против Запада
Венгрия раскрыла детали спорного плана по российской нефти
Венгрия раскрыла детали спорного плана по российской нефти
Минобороны России заявило о новом обмене пленными с Украиной
Минобороны России заявило о новом обмене пленными с Украиной
Дорогая, кажется у вас пельмень
Дорогая, кажется у вас пельмень
Новая прошивка Xbox улучшает работу 2 функций с последним обновлением для инсайдеров
Новая прошивка Xbox улучшает работу 2 функций с последним обновлением
Американский банк разорвал сотрудничество с Канье Уэстом после поста о евреях
Американский банк разорвал сотрудничество с Канье Уэстом после поста
"Мальчики хотели стать бандитами": Пчела из "Бригады" назвал сериал "преступлением" перед Россией
"Мальчики хотели стать бандитами": Пчела из
Молодожены, сыгравшие свадьбу на Покрова, 14 октября 2022 года, будут счастливыми
Молодожены, сыгравшие свадьбу на Покрова, 14 октября 2022 года, будут
Анна Седокова страдает от обострения крапивницы: «Укол за 1000 долларов сейчас нигде не найти»
Анна Седокова страдает от обострения крапивницы: «Укол за 1000
Иран призвал создать энергетический консорциум ЕАЭС
Иран призвал создать энергетический консорциум ЕАЭС

Топ на сегодня

От фаворитки Машкова до матери ребенка Бондарчука. Как менялись внешность и статус Паулины Андреевой
От фаворитки Машкова до матери ребенка Бондарчука. Как менялись
FIFA 23 показала самый успешный старт в истории франшизы: 10,3 млн игроков за неделю
FIFA 23 показала самый успешный старт в истории франшизы: 10,3 млн
Депутат Кастюкевич передал гуманитарную помощь беженцам из Харьковской области
Депутат Кастюкевич передал гуманитарную помощь беженцам из
В НАТО оценили сроки для мобилизации в России
В НАТО оценили сроки для мобилизации в России
Когда будет Покров Пресвятой Богородицы в 2022 году, история и приметы праздника
Когда будет Покров Пресвятой Богородицы в 2022 году, история и

Еще по теме

Обмен пленными между Киевом и ЛНР закончился
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Захарченко: Треть удерживаемых Киевом пленных уже мертвы
Кремль: Речи об обмене заключенными между РФ и Украиной пока не идет