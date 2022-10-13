. Молодожены, сыгравшие свадьбу на Покрова, 14 октября 2022 года, будут счастливыми

Для праздника Покрова, отмечаемого ежегодно 14 октября, характерные особые традиции, обряды и приметы. На Руси верили, что в этот день Пресвятая Богородица укрывает землю покровом, чтобы уберечь людей от несчастий. Ее считают покровительницей детей и женщин. Покров Пресвятой Богородицы относится к одним из главных и непереходящих церковных праздников.

История праздника Покров Пресвятой Богородицы

На Руси православный праздник появился из Византии. Во время войны Константинополь в 910 году окружили сарацины. В поисках защиты от них горожане отправились в Влахернский храм, где находились риза и омофор Пресвятой Богородицы, и стали молиться. К ним также присоединились два верующих — юродивый Андрей и ученик Епифан.





Вскоре им было видение, как по облакам шла Пресвятая Богородица вместе с ангелами и святыми. Она стала молиться о спасении жителей. После чего сняла платок, излучающий божественное сияние, и укрыла им всех молящихся.

Согласно легенде, Пресвятая Богородица, после совершения обряда, исчезла. Сарацинам пришлось покинуть город. В скором времени юродивого, увидевшего это видение, причислили к лику святых, а его ученика – к блаженному лику.





Традиции и обряды праздника

Наши предки к празднику старались завершить все полевые работы и начинали готовиться к зиме. Они организовывали веселые мероприятия и ярмарки. За день до Покрова проводили генеральную уборку в доме, поскольку 14 октября запрещалось работать.





Все важные ритуалы для детей, членов семьи и дома в этот день проводили женщины. Чтобы получить богатый урожай и привлечь удачу, хозяйки старались развести в печи огонь с использованием веточек плодовых деревьев.

Для финансовой стабильности в этот день пекли блины в обязательном порядке. Первым угощали домового, распределив его кусочки по всем четырем углам кухни. Наши предки считали, что если хранитель дома будет сыт, то в семье также будет спокойно и уютно. Для благосостояния угощали своих соседей и родных испеченным караваем.





С этого дня наступала свадебная пора. Незамужние девицы спешили в храм, чтобы поставить свечу у лика Пресвятой Богородицы. Та девица, которая это сделает первой, и выйдет замуж, а молитвенные слова помогут сохранить взаимопонимание в будущих отношениях.

Безусловно, у Богородицы просили не только счастья в личной жизни, но и здоровья, защиты. Считалось, что эта молитва на протяжении всего года будет оберегать человека, который взывает о помощи.





Народные приметы на Покрова

Существует множество примет, связанных с праздником. По ним наши далекие предки могли предсказать, какой будет предстоящая зима, когда придут холода, как защитить здоровье детей и найти свою вторую половинку.





Морозную и раннюю зиму предвещают улетающие на юг журавли. Первые холода придут с той стороны, с которой будет дуть ветер на праздник. Снег, выпавший накануне праздника, предвещает нескорую зиму. Если в этот день облить ребенка водой при помощи сито, он будет не так часто болеть. Если весело провести этот день, можно найти хорошего избранника. Сыгравшие свадьбу 14 октября молодожены проживут счастливую семейную жизнь.

Кроме этого, в этот день последний раз в году собирали плоды.