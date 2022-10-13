. На обновлённый Дом-2 позвали Алину Иордан
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На обновлённый Дом-2 позвали Алину Иордан

На обновлённый Дом-2 позвали Алину Иордан
Три дня прошли с момента оглашения правил обновлённого Дом-2, но всё уже начало трещать по швам. Из-за нужды в темах для обсуждений на проект позвали Алину Иордан.
 Никто не предполагал, что новый формат телестройки начнёт так быстро трещать по швам, а ведь с момента оглашения правил прошло лишь три дня. В итоге решено было пригласить на Поляну Алину Иордан из-за необходимости в темах для обсуждений. Ещё неизвестно, из-за чего и к кому не пригласили, но всё помнят, как ещё совсем недавно её выставили за ворота из-за беспорядочных половых связей.

Несмотря на то, что на проекте должны строить настоящие отношения и семью, сценаристы и редакторы пренебрегают собственными правилами, когда внесённые правки в сюжет завершаются очередным разочарованием. Цели Алины на периметре пока не ясны, однако совсем скоро раскроют, почему она называет себя матерью и как экс-участники телестройки поживают в её квартире.

Екатерина Горина разочарована, ведь на Поляне двадцать пять человек, которые в будущем намереваются создать семью, но для обсуждений в итоге привлекают Алину Иордан. А может она приехала, чтобы поделить парней-близнецов с Клавой Безверховой?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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