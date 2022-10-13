. НАТО проведет ядерные учения в тысяче километров от России
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НАТО проведет ядерные учения в тысяче километров от России

НАТО проведет ядерные учения в тысяче километров от РоссииНАТО проведет стратегические ядерные учения примерно в тысяче километров от границ РоссииСюжетРоссия и НАТО:

НАТО проведет стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль (примерно тысяча километров) от границ России, но не планирует задействовать реальные боеприпасы. Об этом заявили в Белом доме, сообщает издание Bild.

Как пишет ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, предстоящие учения не связаны с событиями на Украине. Они пройдут на следующей неделе.

«Они обычно проходят в это время года. Они были запланированы уже давно, еще до вторжения России на Украину 24 февраля. Так что эти учения не связаны с какими-то конкретными событиями или действиями России», — отметил Кирби.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что учения по ядерным силам сдерживания, которые планирует провести НАТО, двигают мир на шаг ближе к войне.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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