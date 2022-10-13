Нейросеть создала фото несуществующих людей по текстовому описанию их профессии и эмоционального состояния
Мы все уже несколько привыкли к магии искусственного интеллекта, но сложно привыкнуть к тому, что он может создать практически всё что угодно. Например, полноценную личность!
Пользователь Reddit под ником arj1138 обратился за помощью к нейросети DALL-E 2 и создал портреты людей, которых не существует в реальной жизни. Для этого он сделал краткое описание к каждому персонажу, указав некоторые технические характеристики. Кажется, ребята, пора нам всем подготовить шапочки из фольги! 🙂
Учительница французского
Портрет учительницы французского крупным планом, которая смотрит на вас так, будто вы сошли с ума.
Добрый дедуля
Портрет доброго дедушки из Конго.
Портрет пожарного
Афроамериканская певица
Портрет 32-летней афроамериканки, поющей с закрытыми глазами в звукозаписывающей будке, приглушённый розовый студийный свет.
Престарелый англичанин
Портрет 95-летнего слепого мужчины с Гебридских островов. У него широкое морщинистое лицо, рассказывающий о своей молодости правнукам. Яркое вечернее солнце.
Фермер из Того
Портрет фермера из Того, который с тревогой смотрит на свой неурожай, естественное освещение.
Музыкальная продюсерка
Продюсерка брейкбита, глубоко сосредоточенно микширующая свой последний трек, мягкое естественное освещение.
Хозяйка ресторана
Владельца ресторана каджунской кухни в Лафайете, штат Луизиана. Естественное освещение.
Поясняем, каджунская кухня — это традиционная кухня франкоязычных франкоакадцев, поживающих в Луизиане. Это довольно простая пища из доступных, местных продуктов. Как правило, каджунский обед состоит их трёх блюд: супа, риса с колбасой или морепродуктами и овощей.
Бизнес-леди
Японская бизнес-леди в идзакая в Мацуяме, разочарованная своей неудачей. Драматическое освещение.
Итак, если вы тоже собираетесь гуглить что же такое идзакая, то кратко поясним — это что-то вроде традиционного бара для трудяг, куда люди приходят расслабиться после рабочего дня.