. Нейросеть создала фото несуществующих людей по текстовому описанию их профессии и эмоционального состояния
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Нейросеть создала фото несуществующих людей по текстовому описанию их профессии и эмоционального состояния

Нейросеть создала фото несуществующих людей по текстовому описанию их профессии и эмоционального состояния

Мы все уже несколько привыкли к магии искусственного интеллекта, но сложно привыкнуть к тому, что он может создать практически всё что угодно. Например, полноценную личность!

Пользователь Reddit под ником arj1138 обратился за помощью к нейросети DALL-E 2 и создал портреты людей, которых не существует в реальной жизни. Для этого он сделал краткое описание к каждому персонажу, указав некоторые технические характеристики. Кажется, ребята, пора нам всем подготовить шапочки из фольги! 🙂

Учительница французского

Портрет учительницы французского крупным планом, которая смотрит на вас так, будто вы сошли с ума. 

Добрый дедуля

Портрет доброго дедушки из Конго.

Портрет пожарного

Афроамериканская певица

Портрет 32-летней афроамериканки, поющей с закрытыми глазами в звукозаписывающей будке, приглушённый розовый студийный свет.

Престарелый англичанин

Портрет 95-летнего слепого мужчины с Гебридских островов. У него широкое морщинистое лицо, рассказывающий о своей молодости правнукам. Яркое вечернее солнце.

Фермер из Того

Портрет фермера из Того, который с тревогой смотрит на свой неурожай, естественное освещение.

Музыкальная продюсерка

Продюсерка брейкбита, глубоко сосредоточенно микширующая свой последний трек, мягкое естественное освещение.

Хозяйка ресторана

Владельца ресторана каджунской кухни в Лафайете, штат Луизиана. Естественное освещение.

Поясняем, каджунская кухня — это традиционная кухня франкоязычных франкоакадцев, поживающих в Луизиане. Это довольно простая пища из доступных, местных продуктов. Как правило, каджунский обед состоит их трёх блюд: супа, риса с колбасой или морепродуктами и овощей.

Бизнес-леди

Японская бизнес-леди в идзакая в Мацуяме, разочарованная своей неудачей. Драматическое освещение.

Итак, если вы тоже собираетесь гуглить что же такое идзакая, то кратко поясним — это что-то вроде традиционного бара для трудяг, куда люди приходят расслабиться после рабочего дня.

# Интересное
По материалам: twizz

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