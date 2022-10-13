. Ник Кейв назвал новую драму о Мэрилин Монро своим любимым фильмом
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Ник Кейв назвал новую драму о Мэрилин Монро своим любимым фильмом

Ник Кейв назвал новую драму о Мэрилин Монро своим любимым фильмомМузыкант Ник Кейв назвал «Блондинку» с Аной де Армас своим любимым фильмом

Австралийский музыкант, фронтмен группы Nick Cave and the Bad Seeds Ник Кейв назвал «Блондинку» с Аной де Армас своим любимым фильмом. Об этом сообщается на сайте артиста The Red Hand Files.

Один из поклонников спросил Кейва о любимой картине. Исполнитель, который вместе с Уорреном Эллисом как раз записал саундтрек к новой драме Эндрю Доминика о Мэрилин Монро, ответил: «"Блондинка". С любовью, Ник».

Ранее «Блондинку» раскритиковали за жестокость и сексизм. Байопик о Мэрилин Монро посчитали «одним из самых отвратительных фильмов». Ведущий кинокритик газеты The New York Times Манола Даргис заявила, что, «учитывая все унижения и ужасы, которые Мэрилин Монро пережила за свои 36 лет, это облегчение, что ей не пришлось страдать от пошлости "Блондинки"».

Джастин Чанг, кинокритик Los Angeles Times, написал в своей рецензии: «Фильм на самом деле не о Мэрилин Монро. Он о том, что надо заставить ее страдать». Исследователь абортов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Стеф Герольд отметил, что в ленте присутствуют ужасные сцены прерывания беременности, и назвал проект эксплуататорским.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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