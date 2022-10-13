. Никита Пресняков бросил жену в России
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Никита Пресняков бросил жену в России

Никита Пресняков бросил жену в России
Певец Никита Пресняков сбежал из страны без своей жены. По поводу нынешнего местонахождения старшего внука Примадонны ходит много слухов. Еще недавно утверждалось, что они с женой уехали в США, а буквально на днях СМИ написали: мол, Никита направился в Литву, опасаясь быть призванным в рамках частичной мобилизации. По всей видимости, Никита предпочел оставить супругу в России. Алена Краснова весело провела время на дне рождения подруги-фотографа в Подмосковье. На вечеринке можно было увидеть известных блогеров, а также рэпера ST. При этом Алена предпочитает не рассказывать, где именно сейчас находится ее избранник.
Напомним, Никита и Алена поженились в июле 2017 года. Супруги, по своему признанию, не торопятся становиться родителями. «Мы пока не готовы к детям. Хотим еще попутешествовать, хотим немного пожить для себя. Мы сейчас такие беззаботные, спим до 12-ти. Но дети когда-нибудь обязательно будут», — откровенничала как-то блондинка. Познакомились молодые люди в общей компании. Поначалу Краснова не воспринимала Преснякова всерьез и не доверяла ему. Но со временем поняла, что перед ней очень надежный и заботливый человек. «Я не буду врать — это не была любовь с первого взгляда. Он мне очень нравился. При этом я постоянно ждала какого-то подвоха. Позже поняла, что он и правда очень хороший. Когда мы начали жить вместе, конечно, поначалу притирались друг к другу. Что-то его раздражало во мне, что-то меня в нем. Потихоньку все сгладилось. Мы вообще не ссоримся, можем только поспорить», — говорила она.
# Шоу-бизнес Пресняков Никита
По материалам: z-aya

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