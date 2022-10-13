. Николай Басков дал огромную сумму скандальному журналисту
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Николай Басков дал огромную сумму скандальному журналисту

Николай Басков дал огромную сумму скандальному журналисту
Кушанашвили рассказал о поступке певца Николая Баскова. Дружба журналиста Отара Кушанашвили и певца Николая Баскова началась с человеческого поступка «натурального блондина». Причем весьма неожиданного. Чем артист завоевал любовь шоумена, 52-летний Отар рассказал в «исповеди» на видеоплатформе Premier. «Мой отец умер внезапно. Денег ни копья. Мне не на что ехать в Кутаиси (Грузия. — Прим. авт.) на похороны. Я опубликовал в газете заметку о том, что мне не на что хоронить отца. И вечером мне позвонил человек от Коли Баскова», — вспоминает Кушанашвили.
«Я Колю вообще не воспринимал — ну кто это, блондин этот? Приезжаю на площадь Маяковского, и мне передают пачку денег от него. Я позвонил ему, сказал: «Я никогда не верну тебе эти деньги!» И он сказал: «Ты думаешь, я передал их в долг? Отар, не думай обо всех так плохо, как ты привык. Оплати похороны, поезжай, поплачь». После этого Басков стал товарищем Кушанашвили. А у известного журналиста не так-то много близких друзей. В том же видео он рассказал о многолетней обиде на Григория Лепса.
# Шоу-бизнес Басков Николай
По материалам: z-aya

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