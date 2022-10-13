. Николай Басков самый желанный гость на свадьбе
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Николай Басков самый желанный гость на свадьбе

Николай Басков самый желанный гость на свадьбе
Певец Николай Басков возглавил список артистов, которых чаще всего зовут на свадьбе. Организатор свадеб для состоятельных людей Анна Городжая рассказала, кого из звезд предпочитают видеть на своих торжествах ее клиенты. По словам Городжей, самым востребованным исполнителем для тех, кто может выложить за торжество миллионы рублей, является Николай Басков. Кроме него, богатые женихи и невесты часто выбирают Григория Лепса, Стаса Михайлова, Басту.
«Здесь вне конкуренции Николай Басков — это самый свадебный певец. Из девочек — Полина Гагарина, хотя она сама шутит, что у нее совсем не свадебный репертуар. Поля шикарная, поет замечательно, часто выступает на наших мероприятиях. Мот тоже любит наше агентство, а мы — его. После организации торжества Алекса Свика он все чаще начинает появляться в качестве артиста на наших праздниках. «Дискотека Авария» — вообще топ, весь репертуар танцевальный. Стас Михайлов, Григорий Лепс, Баста — конечно же», — сказала Анна Городжая «СтарХита». Кстати, Николая Баскова часто приглашают на свадьбы и в качестве ведущего. По словам Анны Городжей, он «круто ведет». Помимо Баскова, отлично справляются с ведением торжеств Митя Хрусталев и Вячеслав Манучаров.
# Шоу-бизнес Басков Николай
По материалам: z-aya

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