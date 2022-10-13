. Новая прошивка Xbox улучшает работу 2 функций с последним обновлением для инсайдеров
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Новая прошивка Xbox улучшает работу 2 функций с последним обновлением для инсайдеров

Новая прошивка Xbox улучшает работу 2 функций с последним обновлением для инсайдеров


Команда Xbox выпустила очередную сборку для инсайдеров уровня Alpha. В обновлении, которое распространяется под номером 22621.2771.221009-2200, игроки получили сразу 2 долгожданных улучшения в прошивках Xbox.



Game DVR. Игроки давно жалуются на работу функции записи видео на Xbox. Пользователи сталкиваются с разного рода проблемами: появляются темные области на записи, не всегда правильно записывается звук, FPS записанного видео оказывается ниже, чем у исходной игры. С последним обновлением на консолях Xbox Series X | S при записи Game DVR с разрешением 720p и 1080p скорость битрейта увеличена вплоть до 30%. В начале года Microsoft говорила, что исправление работы Game DVR — приоритет для Xbox на 2022 год.



Присоединяться к друзьям в играх станет удобнее. Начиная с сегодняшнего дня, случайное количество пользователей из инсайдеров Xbox уровня Alpha увидят, что функция «Попросить присоединиться» стала проще в использовании. Теперь достаточно зайти в профиль друга и нажать кнопку «Попросить присоединиться», чтобы отправить ему уведомление о том, что вы заинтересованы сыграть с ним. Получивший уведомление пользователь может легко ответить сообщением или приглашением.

Помимо этих двух изменений, новая сборка для инсайдеров включает обновленную версию Xbox Assist.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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