. Новое видео по A Plague Tale: Requiem показывает способности Гуго

Вадим Карасев





До релиза A Plague Tale: Requiem остается меньше недели — игра станет доступна на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC уже 18 октября. Разработчики уже показали немало геймплея проекта, недавно они опубликовали новый трейлер с демонстрацией арбалета в руках Амиции. Сегодня же появилось новое небольшое видео, которое посвятили способностям Гуго.

Как и в первой части, Гуго в A Plague Tale: Requiem сможет управлять крысами. Эту его способность можно будет использовать для уничтожения врагов и прохождения головоломок. Напомним, в A Plague Tale: Requiem разработчики обещают до 300 000 крыс одновременно на экране.

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Сразу после релиза A Plague Tale: Requiem будет в Game Pass.