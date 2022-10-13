. Новое видео по A Plague Tale: Requiem показывает способности Гуго
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Новое видео по A Plague Tale: Requiem показывает способности Гуго

Новое видео по A Plague Tale: Requiem показывает способности Гуго


До релиза A Plague Tale: Requiem остается меньше недели — игра станет доступна на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC уже 18 октября. Разработчики уже показали немало геймплея проекта, недавно они опубликовали новый трейлер с демонстрацией арбалета в руках Амиции. Сегодня же появилось новое небольшое видео, которое посвятили способностям Гуго.

Как и в первой части, Гуго в A Plague Tale: Requiem сможет управлять крысами. Эту его способность можно будет использовать для уничтожения врагов и прохождения головоломок. Напомним, в A Plague Tale: Requiem разработчики обещают до 300 000 крыс одновременно на экране.


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Сразу после релиза A Plague Tale: Requiem будет в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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