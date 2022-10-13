. «Одноклассники» запустили конструктор чат-ботов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Одноклассники» запустили конструктор чат-ботов

«Одноклассники» запустили конструктор чат-ботовВ ОК запустили конструктор чат-ботов, чтобы повысить вовлеченность участников групп

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) запустила новый конструктор чат-ботов в виде мини-приложения, которое доступно на витрине групповых приложений. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Конструктор позволит пользователям быстро получить информацию по интересующим вопросам, а владельцам групп — повысить вовлеченность участников сообществ и дополнительно рассказать про свои товары и услуги. «Конструктор чат-ботов позволяет создать и адаптировать бота под совершенно разные сценарии: от поиска поста в группе по определенной теме до помощи с выбором конкретной услуги или продукта на бизнес-странице», — сказано в сообщении.

Отмечается, что некоторые авторы ОК уже настроили универсального помощника, благодаря которому записываются на юридические консультации, дают обратную связь о рецептах в кулинарных группах или подбирают парфюм в группе экспертов по ароматам.

Для подключения бота администратор или супермодератор группы должен перейти в «Настройки» и в разделе «Приложения» выбрать «Чат-бот». Там можно настроить сценарий работы бота — кнопки, тексты и всю цепочку ответов, количество таких команд может достигать 100.

Ранее ОК запустили новую версию системы рекомендаций контента, которая сфокусирована на авторских публикациях. Нововведения позволят блогерам и группам получить больше просмотров и привлечь новую аудиторию.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Молодожены, сыгравшие свадьбу на Покрова, 14 октября 2022 года, будут счастливыми
Молодожены, сыгравшие свадьбу на Покрова, 14 октября 2022 года, будут
Анна Седокова страдает от обострения крапивницы: «Укол за 1000 долларов сейчас нигде не найти»
Анна Седокова страдает от обострения крапивницы: «Укол за 1000
Иран призвал создать энергетический консорциум ЕАЭС
Иран призвал создать энергетический консорциум ЕАЭС
"Интернетъ по-русски": несовременное описание современных вещей и популярных мемов (15 фото)
"Интернетъ по-русски": несовременное описание современных
Появились подробности о повреждениях в белгородском доме после атаки ВСУ
Появились подробности о повреждениях в белгородском доме после атаки
«Одноклассники» запустили конструктор чат-ботов
«Одноклассники» запустили конструктор чат-ботов
Авторы Hypercharge: Unboxed вновь намекают на релиз игры в Game Pass
Авторы Hypercharge: Unboxed вновь намекают на релиз игры в Game Pass
Сильные талисманы для тех, кто хочет поскорее избавиться от проблем
Сильные талисманы для тех, кто хочет поскорее избавиться от проблем
Никита Пресняков бросил жену в России
Никита Пресняков бросил жену в России
Прохор Шаляпин не намерен отказываться от денег женщин
Прохор Шаляпин не намерен отказываться от денег женщин
Ирина Дубцова рассказала, почему попала в больницу
Ирина Дубцова рассказала, почему попала в больницу
Николай Басков самый желанный гость на свадьбе
Николай Басков самый желанный гость на свадьбе

Топ на сегодня

От фаворитки Машкова до матери ребенка Бондарчука. Как менялись внешность и статус Паулины Андреевой
От фаворитки Машкова до матери ребенка Бондарчука. Как менялись
FIFA 23 показала самый успешный старт в истории франшизы: 10,3 млн игроков за неделю
FIFA 23 показала самый успешный старт в истории франшизы: 10,3 млн
Пока родные Еристины Орбакайте разбежались по разным странам, сама артистка объявилась в Москве
Пока родные Еристины Орбакайте разбежались по разным странам, сама
Первый муж избивал, а второго объявили в международный розыск. Как Жасмин «переписала любовь»
Первый муж избивал, а второго объявили в международный розыск. Как
Депутат Кастюкевич передал гуманитарную помощь беженцам из Харьковской области
Депутат Кастюкевич передал гуманитарную помощь беженцам из

Еще по теме

Российская социальная сеть запустила анимированные обложки
Скончался известный конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
Российский оружейник Виктор Калашников умер в Ижевске
В группах Навального во "ВКонтакте" выявлена массовая накрутка ботов