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Основатель Modern Talking раскритиковал санкции против России

Основатель Modern Talking раскритиковал санкции против РоссииОснователь группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал санкции против РоссииСюжетСанкции против России:

Немецкий поп-музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Об этом сообщает издание Focus.

«Если бы мы не ввели санкции, люди бы благоразумно сели за стол переговоров, и не нужно было бы заниматься всей этой ерундой сейчас. Теперь мы должны замерзнуть, теперь мы должны сделать то и это, все это отстой», — сказал певец.

Слова Дитера вызвали негативную реакцию. Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, обратился к музыканту в социальных сетях и спросил, волнуют ли его смерти украинцев, а также предложил ему приехать в страну и посмотреть на происходящее там собственными глазами. «Как вы можете думать о ведении бизнеса с этой страной [Россией]?» — поинтересовался боксер.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Заския Эскен заявила, что надо быть «морально развращенным», чтобы игнорировать страх и страдания людей. Она добавила, что основатель Modern Talking — очень богатый человек, которого вряд ли затронет рост цен на электричество и отопление.

Позднее Болен отреагировал на критику и отметил, что он выступает против военных действий и хочет мира. Он подчеркнул, что неправильно считать, будто в его словах есть «политическая направленность».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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