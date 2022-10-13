. Особенности курсов повышения квалификации по направлению «Профилактическая стоматология»
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Особенности курсов повышения квалификации по направлению «Профилактическая стоматология»

Профессия врача таит в себе огромное количество знаний, загадок и секретов. Пройдя определенный период обучения, молодой врач может приступать к работе под наблюдением своих старших коллег. Дальнейшая работа заключается в применении не только полученных знаний в университете, но и приобретенного опыта, регулярного повышения квалификации.

Особенности курсов повышения квалификации по направлению «Профилактическая стоматология»

Для многих будет секретом то, что все врачи проходят курсы по повышению квалификации, в частности, стоматологи. Помимо университетский знаний, стоматолог должен изучать новые методики лечения полости рта, специфику работы с новым оборудованием и т.п. Знаний, полученных в вузе недостаточно для стоматологов, так как врачи данной категории должны совершенствоваться.

Курсы по повышению квалификации

Повышение квалификации осуществляется с помощью специальных курсов, на которых стоматологи получают новый багаж знаний по своей отрасли. К таким курсам предъявляются обязательные требования от Министерства здравоохранения, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке. Одними из этих требований являются приказы «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» и «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Курсы по профилактической стоматологии должны быть не только качественными, но и удобными. У стоматолога будет возможность корректировать время курсов, чтобы изучать информацию в свободное от основной работы время. Такую возможность предоставляет Центр дополнительного последипломного медицинского образования «Медкафедра». Воспользовавшись услугами данного центра, врачи могут проходить повышение квалификации дистанционно, находясь в домашних условиях. Каждый ученик способен изучать материал курсов в соответствии со своим темпом.

Преимущества курсов от «Медкафедра»

С 2010 года компания «Медкафедра» входит в состав группы ООО УЦ «ПрофМомент». Уже более 10 лет данный центр помогает своим ученикам повысить свое профессиональное мастерство. Образовательная деятельность от ЦДПМО «Медкафедра» позволяет не только получать новые знания в удобное время. Еще учреждение:

  • имеет доступную цену, а также программу лояльности;
  • регистрирует своих выпускников в базе данных ФИС ФРДО;
  • соответствует всем нормам и стандартам;
  • позволяет выбрать любое имеющееся медицинское направление.

Для детального изучения услуг «Медкафедры» каждый желающий может посетить сайт, на котором имеется подробная информация, список всех предлагаемых курсов, контактные данные и лицензии, подтверждающие профессиональность и компетентность центра.

# Бизнес

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