. Отар Кушанашвили променял любовь на покровительство Иосифа Кобзона
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Отар Кушанашвили променял любовь на покровительство Иосифа Кобзона

Отар Кушанашвили променял любовь на покровительство Иосифа Кобзона
Скандальный журналист Отар Кушанашвили рассказал о романе с дочерью известного певца, который едва не закончился для него плохо. В свое время журналист приударил за дочерью знаменитого певца. Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили признался, что чуть не стал затем Иосифа Кобзона. По его словам, в 90-х на него обратила внимание дочь знаменитого певца, Наталья, и у них случилось несколько свиданий. Он увидел ее на съемках одной из программ. Девушка пленила журналиста своей улыбкой. И, несмотря на то что за ней ходила охрана, он предложил ей встретиться вне ТВ. «Она приезжает на свидание, второй день свидание, третий. И мы начали встречаться, — вспоминает Отар в «исповеди» на платформе Premier. — В один из дней она говорит: «Поехали ко мне!» Я никогда не видел таких домов, такой охраны. Огромный шлагбаум. Я думаю, кто эта Наташа? В гостиной висят фотографии, я спрашиваю: «Почему на всех снимках Иосиф Давыдович?» Она начинает хохотать в полной уверенности, что я знаю. И меня осеняет!»
«Она говорит: «Да, это мой папа!» Тут я срочно засобирался домой. Вы должны понимать, что вокруг имени Кобзона всегда было столько мифологии, не только восторженной. Чуть что не по нему, он тут же прибивал человека одним ударом. Или «заказывал» человека». Однако у журналиста хватило смелости остаться в тот вечер, и потом у него было еще несколько свиданий с наследницей громкой фамилии. Но однажды вместо девушки на встречу приехали крепкие ребята, которые попросили Отара проехать с ними. «Приезжаю, там водоем. Думаю, ну и бесславный конец у меня. Они ведут меня к берегу, и говорят: «Эти свидания нужно прекратить, Иосиф Давыдович попросил. Он сделает все, что вы хотите, но больше встречаться с Наташей вы не должны». И я попросил, чтобы в любой ситуации я мог сказать, что Иосиф Давыдович — мой покровитель», — рассказал Кушанашвили. «Поверьте, уж как я злоупотреблял этим званием подопечного Кобзона! Даже Разин так не прикрывался именем Горбачева. У меня больше не было ни одной проблемы, даже когда я откровенно наглел».
# Шоу-бизнес Кушанашвили Отар
По материалам: z-aya

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