. Павел Табаков может больше не увидеть свою дочь

Экс возлюбленная актера Павла Табакова, Софья Синицына собирается увезти дочь за границу. 27-летнего Павла Табакова нельзя назвать образцовым отцом: актер не живет вместе с дочерью Мией, появившейся на свет два года назад, и нечасто навещает малышку, а свое отсутствие старается компенсировать деньгами – он содержит девочку и ее мать Софью Синицыну. Однако в скором времени и этих редких встреч в жизни артиста может уже не быть, потому что его бывшая возлюбленная планирует увезти дочь за границу. Софья в разговоре с подписчиками проговорилась о планах эмигрировать. Синицына предложила фолловерам взять лабрадора, которого пристраивают в добрые руки ее друзья, недавно покинувшие страну. Актриса отметила, что собака очень понравилась ей самой, но, к сожалению, она не может позаботиться о животном по объективным причинам.«Взяла бы Мие, не думая. Вообще, думать – не мое. Подходят друг другу по взгляду и цвету. Но мы тоже уезжаем», — написала экс-избранница Табакова. Заявление Софьи стало неожиданностью для ее поклонников. Наверняка ее намерения расстроили и Марину Зудину, которая успела привязаться к внучке. Вдова Олега Табакова сумела наладить отношения с Синицыной и часто забирала Мию погостить. А вот как отнеся к эмиграции дочери Табаков, остается неизвестным. Актер и раньше предпочитал не распространяться о личной жизни, а появление на свет ребенка скрывал больше года, поэтому и сейчас он хранит молчание. Напомним, Табаков и Синицына встречались около двух лет, но стоило актрисе забеременеть, их отношения с Павлом сошли на нет, и вынашивала ребенка Софья уже в гордом одиночестве. Однако актер все же признал дочь и согласился помогать Синицыной деньгами. По слухам, на этом настояла его мать.