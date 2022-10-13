. Певица Слава рассказала о расставании с бедным мужем

Появились слухи, что певица Слава разошлась с возлюбленным после многих лет жизни. В Сети поползли слухи о расставании Славы с бизнесменом Анатолием Данилицким. Неужели певица не только съехала от избранника, но и окончательно бросила его? Артистка прокомментировала сплетни вокруг своей персоны. В Интернете пишут, якобы отношения артистки с предпринимателем дали трещину. «Пластика не помогла Славе удержать богатого мужа», — иронизируют источники. Певица не стала молчать и расставила точки над «i». «Во-первых, у меня нет мужа, во-вторых, он небогатый, в-третьих, я ответила на все вопросы», — рассмеявшись сказала 42-летняя исполнительница в программе «Скажи правду» на RU.TV.Таким образом Слава дала понять, что в ее семейной жизни все спокойно. «У меня есть любимый человек, просто я никогда не была в официальном браке, — объяснила звезда. — Толя — мой близкий человек». Если информация о расставании пары оказалась недостоверной, то переезд Анатолия Данилицкого — правда. В начале года Слава лично сообщила, что любимый съехал от нее. «Мы живем в разных квартирах. Началось все с того, что он жутко храпит, просто страшно. Сначала мы стали жить в разных комнатах, потом я уезжала, и как-то так получилось. Мы каждый день видимся, но спит он дома, так что спокойно. Он уже взрослый парень, ему нужно отдыхать от нас!» — поясняла исполнительница. Напомним, певица и бизнесмен вместе более 18 лет. У пары растет дочь Антонина. От предыдущего союза у Славы есть наследница Александра.